A non pochi utenti non funziona il login Instagram oggi 17 marzo. A dire la verità, i problemi con il social network delle immagini si trascina ormai dalla serata di ieri sera e dunque molti iscritti alla piattaforma sono decisamente tagliati fuori dal suo utilizzo, in ogni sua funzione.

Naturalmente se non funziona il login Instagram in queste ore non è certo per inserimento non corretto di nome utente e password da parte degli utenti. I dati di accesso restano gli stessi ma l’entrata sul social è del tutto inibita. Per fortuna l’errore sembra interessare una nicchia di persone e non certo l’ampia platea di utenti registrati. Non si sottolineano neanche particolari distinzioni tra chi effettua tentativi da browser o da app per Android o anche iPhone. A nulla valgono anche i tentativi di cambio password per provare a sorvolare l’errore di queste ore. Nonostante la generazione di un nuovo codice segreto, i problemi di accesso permangono uguali.

Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector segnala non diverse decine di testimonianze di problemi con il social. Anche se, come già riferito, almeno da svariate ore non funziona il login Instagram per diversi utenti, non si registrano comunicazioni ufficiali da parte dello staff del social in riferimento alle anomalie ricorrenti.

Aggiornamento 10:40 -Ancora non funzione il login Instagram per un nutrito numero di utenti in questa giornata. Per provare ad ovviare all’anomalia del social, un consiglio utile è quello di cancellate dati e cache del proprio dispositivo. Nel caso in cui il collegamento parta da browser, l’operazione di svuotamento della cash andrà effettuata dalle impostazioni del programma di navigazione. Al contrario, se si procede dallo smartphone, bisognerà andare nei settaggi dell’app social appunto e procedere allo svuotamento, A questo punto sarà utile anche riavviare lo smartphone e dunque ritentate l’accesso alla piattaforma.