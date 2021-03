Giungono novità sul futuro Samsung Galaxy Note 21 o presunto tale: in particolar modo, sembra ormai chiaro che non ci sarà un nuovo phablet successore dell’attuale Note 20 in questa annata. La voce circolava già da tempo ma quanto appreso in queste ore va in una nuova direzione. In pratica, il produttore non starebbe pensando di eliminare del tutto la serie, piuttosto di posticiparla per quest’annata.

Gli amanti della serie Note, in pratica, dovrebbero solo attendere un po’ di più rispetto al previsto. Di solito i phablet di punta vengono lanciati ad agosto. ma iprossimo mese estivo non dovrebbe vedere come protagonista proprio il Samsung Galaxy Note 21 per specifica volontà dell’azienda produttrice, costretta a posticipare la serie di un anno e dunque al 2022.

La soffiata sulla prossima strategia Samsung è stata fornita all’agenzia Bloomberg, sulla base di una dichiarazione del responsabile della divisione mobile dell’azienda Koh Dong Jin nel corso di una riunione agli azionisti. In pratica, il referente ha fatto sapere che la carenza di forniture di chip per i modelli top premium (in particolare in riferimento ai moduli 5G) spingerà il produttore a non lanciare un nuovo phablet a distanza i 12 mesi dal precedente. Per quest’anno insomma, ci si concentrerà, nello stesso segmento di ammiraglie, solo sui Samsung Galaxy S21, il cui modello Ultra (tra l’altro) ha il supporto della S Pen.

Sempre Koh Dong Jin ha anche specificato che pure se non ci sarà un Samsung Galaxy Note 21 è molto probabile che un nuovo phablet arriverà nel 2022. Insomma la serie phablet tanto amata non è per nulla morta, sebbene l sua uscita sia decisamente influenzata da un problema di approvvigionamento. La priorità data per quest’anno ai modelli Samsung Galaxy S21 risponde ad un periodo storico particolare. L’anno prossimo, al contrario, agli esemplari Galaxy S22 dovrebbero accompagnarsi anche quelli Note 22.