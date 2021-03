Luca Zingaretti ha avuto il Covid? Così sembra, a giudicare da ciò che emerge dal suo profilo di Instagram.

Reduce dal successo televisivo dell’ultimo episodio del Commissario Montalbano – di cui ancora si discute – l’attore romano ha pubblicato una storia che lo ritrae di spalle su di un letto d’ospedale. Accanto a lui, diverse valigie.

“Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto”, ha scritto Luca Zingaretti nella didascalia della sua foto. “Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare”.

Con quest’immagine pubblicata a sorpresa, l’attore conferma indirettamente di essere stato ricoverato. Nei giorni scorsi, il sito Dagospia aveva diffuso l’indiscrezione – tuttavia mai confermata finora – secondo cui Zingaretti sarebbe risultato positivo al Covid.

Tornanto a casa, il volto di Salvo Montalbano potrà godersi il meritato riposo dopo il grande successo de Il metodo Catalanotti, ultimo episodio televisivo della fiction Rai. Andato in onda l’8 marzo, la storia ha letteralmente spaccato il pubblico a metà. Montalbano, infatti, perde la testa per una collega molto più giovane di lui e lascia l’eterna fidanzata Livia per telefono. C’è chi – molti spettatori, in realtà – si schiera dalla parte della compagna tradita, chi invece supporta questo lato “umano” del commissario, pieno di errori e contraddizioni.

Il futuro di Montalbano giace ancora nel limbo, e non è chiaro se vedremo nuovi episodi (sono rimati due romanzi di Andrea Camilleri da adattare). Rivedremo Luca Zingaretti nella nuova serie Sky Original Il Re, che Lorenzo Mieli e The Apartment producono con Wildside.

Otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere) in cui Luca Zingaretti interpreta un controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura – il San Michele – in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio.