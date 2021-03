Lo scherzo de Le Iene ad Ermal Meta è andato in onda nella puntata di ieri, martedì 16 marzo. L’artista – terzo al Festival di Sanremo 2021 con Un Milione Di Cose Da Dirti – è stato vittima di uno scherzo de Le Iene di pessimo gusto. A rischio c’era infatti il suo preziosissimo portatile che all’interno conteneva non solo il brano di Sanremo (ancora inedito) ma anche un libro in stesura e i brani del nuovo disco.

Ermal Meta pensava di potersi rilassare in Puglia con la sua famiglia nel periodo di Natale ma a rovinare tutto ci ha pensato Nic Bello de Le Iene con la complicità di Sabina, la sorella di Ermal.

Sabina ha fatto credere al fratello di aver scambiato il suo prezioso computer per un posto alla prossima edizione del GF VIP, spinta dall’intenzione di cimentarsi con il mondo televisivo. Ermal Meta non ha preso per niente bene la sparizione del suo computer (prima) e la notizia della partecipazione di sua sorella al Grande Fratello (poi).

Uno scherzo ben architettato che ha fatto infuriare l’artista. A rischio infatti c’era non solo il furto del materiale a cui stava lavorando per il nuovo disco di inediti, ormai fuori, Tribù Urbana, ma soprattutto il brano inedito sanremese che, qualora fosse stato pubblicato illecitamente, avrebbe potuto causare la squalifica di Ermal dal Festival numero 71 della canzone italiana, un’occasione irrinunciabile che gli ha fruttato il terzo posto nella classifica generale e il premio Bigazzi per il miglior arrangiamento.

Lo scherzo de Le Iene a Ermal Meta ha riguardato anche il materiale a cui l’artista stava lavorando per la scrittura di un libro segreto, al momento disponibile solo nel suo computer. Ad Ermal è stato fatto credere che il libro fosse stato inviato a qualche editore “amico”, per fargli un favore che non ha proprio gradito.