Si intitola Express la nuova serie di Maggie Civantos, che è anche una piccola reunion di Vis a Vis: l’attrice spagnola, che ha trovato la grande popolarità internazionale col ruolo di Macarena nel prison drama di Antena 3/Fox, torna a lavorare proprio con lo showrunner che le ha affidato il suo ruolo più celebre.

La nuova serie di Maggie Civantos segna il suo ritorno sul set con Iván Escobar, creatore di Vis a Vis e ora alla guida di Express, la prima serie spagnola originale di Starzplay, le cui riprese sono appena iniziate a Madrid.

Nella nuova serie di Maggie Civantos, annunciata lo scorso agosto quando il servizio streaming a pagamento di Starz ha presentato i suoi titoli originali in sviluppo, ci sarà un cast corale: sono già stati annunciati nel comparto artistico Kiti Mánver (candidato al Goya per El Inconveniente), Vicente Romero (che aveva già lavorato con la Civantos in Malaka), Loreto Mauleón (apprezzato in Patria di HBO), Esteban Meloni (Los Internacionales), Alba Planas (SKAM), Ana Marzoa (con la Civantos nello spin-off Vis a Vis: El Oasis), Omar Banana (Veneno), Bernardo Flores e le giovani attrici Carmen Daza e Manuela Rojas.

La nuova serie di Maggie Civantos è una delle prime produzioni originali di Stars in Spagna, insieme al film biografico di Nacho Vidal. Anche stavolta Escobar firma un thriller d’azione facendo da showrunner e sceneggiatore: Express è scritta insieme a Antonio Sánchez Olivas e Martín Suárez e diretta da Gabe Ibáñez e Iñaki Peñafiel. La produzione è della società spagnola The Mediapro Studio.

In 8 episodi da un’ora, la nuova serie di Maggie Civantos racconta la storia della psicologa criminale Bárbara e della sua famiglia, vittima di una terrificante forma di estorsione che si sta diffondendo in tutto il mondo e, nella maggior parte dei casi, inizia con un rapimento e si conclude con un violento omicidio. Dopo aver vissuto l’esperienza da vittima, Barbara lavora come negoziatrice in casi simili al suo, con l’obiettivo di capire perché è stata rapita e scoprire chi ha rovinato la sua vita e quella della sua famiglia.

La nuova serie di Maggie Civantos è stata presentata da Starz come “il riflesso della società in cui viviamo, dove la vita scorre a tutta velocità e l’immediatezza è l’asse delle nostre vite (…) Consapevoli che la paura è l’affare più grande del mondo, sono in molti a utilizzarla come metodo veloce per ottenere profitti“.

La serie sarà disponibile sulla piattaforma Starzplay in Spagna e America Latina e negli Stati Uniti tramite il servizio Pantaya.