Come già accennato in un nostro recente articolo, ha avuto inizio la bollente trattativa sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Il contratto del capitano azzurro è in scadenza il 30 giugno 2022 e il presidente Aurelio De Laurentiis desidererebbe prolungarglielo di ulteriori quattro anni, fino al 2026, ma con una riduzione dell’ingaggio. Attualmente il numero 24 percepisce 4,5 milioni di euro netti a stagione, la proposta di ADL sarebbe quella di far scendere la cifra entro i 3 milioni di euro. I tempi sulla trattativa Insigne-Napoli si prospettano abbastanza lunghi e potrebbero rilevarsi difficili e roventi in vista della prossima sessione di mercato estiva.

Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, il delinerasi del futuro de ‘Il Magnifico’ nella sua città del cuore si prospetta imminente. Il numero 24 più volte ha lasciato intendere di voler seguire le orme di altri due storici capitani come Francesco Totti per la Roma e Alex Del Piero per la Juve, ma affinché questo avvenga bisognerà prima trovare un accordo con ADL sull’ingaggio, così che questo sogno non svanisca d’improvviso. Non solo l’insediarsi della pandemia ha recato seri danni all’economia della società partenopea creando un vuoto nei bilanci, ma anche la questione sul rinnovo di Lorenzo Insigne (che compie 30 anni a giugno, con soli 12 mesi di contratto e la voglia di un buon riconoscimento alla sua carriera) potrebbe comportare scelte e decisioni non piacevoli.

Sempre come riportato dal quotidiano sportivo, il manager del capitano del Napoli, Vincenzo Pisacane, di recente avrebbe rilasciato dichiarazioni dall’impronta alquanto ironica:

“Non so se Lorenzo sogni di chiudere la carriera qui. Chiedetelo alla moglie, io non dormo con lui e quindi non so cosa sogni”.

Insigne è colui che ogni volta che scende in campo suda la maglia fino alla fine e la bacia quando segna mostrandosi fiero delle sue origini. É capitano, è leader, è un combattente, è il simbolo della città di Napoli, è un riferimento tecnico ed elemento fondamentale per il club. La sua presenza è essenziale e quindi la speranza è che al prossimo meeting con il patron De Laurentiis possano raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti.