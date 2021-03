I Maneskin all’Arena di Verona nel 2022, per un unico concerto-evento in programma per sabato 23 aprile. Il gruppo vincitore del Festival di Sanremo 2021 ha annunciato oggi nuovi appuntamenti dal vivo nei palasport della penisola, dopo i doppi eventi in programma al Palazzo dello Sport di Roma e al Mediolanum Forum di Assago nel mese di dicembre (tutti sold out).

Il 2022 dei Maneskin sarà all’insegna della musica live. La band guidata da Damiano David e vincitrice in carica del Festival della Canzone Italiana, sarà protagonista di un lungo tour nei palazzetti dello sport per la presentazione dal vivo del nuovo album, Teatro D’Ira Vol.1, in programma per il 19 marzo.

C’è anche una location dalla magia unica nel calendario del gruppo: i Maneskin all’Arena di Verona si esibiranno sabato 23 aprile, a conclusione di un giro che parte a marzo per chiudersi in primavera, almeno secondo il calendario al momento noto.

Dopo le 4 date in programma a dicembre 2021 a Roma e a Milano, i Maneskin sono attesi dal vivo dal 20 marzo 2022, data del concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). A seguire il gruppo si esibirà un’altra volta al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 22 marzo e poi al PapaPartenope di Napoli il 26 marzo.

Il 31 marzo i Maneskin sono attesi al Mandela Forum di Firenze e il 3 aprile al Pala Alpitour di Torino. L’8 aprile si esibiranno al PalaFlorio di Bari. Il 23 aprile è la data del concerto dei Maneskin all’Arena di Verona nel 2022.

I biglietti per le nuove date dei Maneskin saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di giovedì 18 marzo 2021 online e dalle ore 11.00 di martedì 23 marzo 2021 in tutte le rivendite autorizzate.

I Maneskin all’Arena di Verona nel 2022 e nei palasport:

Martedì 14 dicembre 2021 – Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 – Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – NUOVA DATA

Martedì 22 marzo 2022 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Sabato 26 marzo 2022 – Napoli @ PalaPartenope – NUOVA DATA

Giovedì 31 marzo 2022 – Firenze @ Nelson Mandela Forum – NUOVA DATA

Domenica 3 aprile 2022 – Torino @ Pala Alpitour – NUOVA DATA

Venerdì 8 aprile 2022 – Bari @ PalaFlorio – NUOVA DATA

Sabato 23 aprile 2022 – Arena di Verona – NUOVA DATA