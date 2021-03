Nei 5 più grandi successi degli Smashing Pumpkins c’è tutta la storia della rivoluzione musicale e culturale degli anni ’90. Per molti è stato un ’68 post litteram, e tutto ciò che accadde dopo la pubblicazione di Nevermind dei Nirvana rotea intorno all’universo del grunge anche quando grunge non è. Quello degli SM è un rock alternativo esploso da Chicago, riff al vetriolo e bordate di batteria con cui Jimmy Chamberlin ha messo insieme il disimpegno del pestone e l’impegno del matematico. Nel mezzo c’è William Patrick Corgan con i suoi testi pieni d’amore e sofferenza.

Cherub Rock (1993)

Votato come Best Hard Rock Performance ai Grammy Awards del 1994, Cherub Rock è la tipica canzone degli Smashing Pumpkins: un riff trascinante, sensualità nel ritmo e la voce alterata dagli effetti, il tutto condito dalle dinamiche sinusoidali e perfette con cui Corgan si distaccava da tutto quel mondo rock che in quegli anni faceva tendenza.

Zero (1995)

Zero è ancora oggi un esempio di perfezione. Il sostenuto di Jimmy Chamberlin è la navicella che ci fa planare su quei riff che strizzano l’occhio al metal, ancora oggi tra le migliori soluzioni rock del Novecento.

Bullet With Butterfly Wings (1995)

Ogni band ha il suo inno generazionale e Bullet With Butterfly Wings è inevitabilmente uno dei più grandi successi degli Smashing Pumpkins. Violenta e verace, ha creato il motto: “Nonostante la mia rabbia sono ancora soltanto un topo in gabbia”.

Ava Adore (1998)

Tratto dalla parentesi più intimista e controversa della band – Adore (1998) fu registrato senza Chamberlin e dopo la morte della madre di Corgan – Ava Adore è dark e perversa quanto basta per rendersi degna di tanti altri singoli di successo.

Stand Inside Your Love (2000)

L’unica vera canzone d’amore scritta da Billy Corgan, come lui stesso dichiara. Stand Inside Your Love è inevitabilmente uno dei più grandi successi degli Smashing Pumpkins.