Se siete propensi all’acquisto di uno smartwatch per uso personale oppure da regalare in occasione della Festa del Papà, che sia comodo, elegante e alla moda, allora non potete perdervi l’Honor Watch ES. Come riportato da ‘tuttoandroid.net‘, l’indossabile del marchio originariamente di proprietà di Huawei è in super offerta oggi 17 marzo su Amazon al costo di soli 55 euro (anziché 89 euro) inserendo il codice sconto “6SYBX5WU” nell’apposito campo dedicato alle iniziative promozionali (prima di effettuare il pagamento).

L’Honor Watch ES è un dispositivo che sfoggia un “insolito” display rettangolare touchscreen AMOLED 2.5D da 1,64 pollici a risoluzione HD (280 x 456 pixel e 326 ppi). Lo smartwatch offre il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, la misurazione dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo dello stress, del sonno e del ciclo mestruale (il sistema invia un promemoria quando sta per iniziare il periodo pre-mestruale o dell’ovulazione). Il wearable della casa cinese è anche in grado di visualizzare e gestire le notifiche in arrivo, come ad esempio gli avvisi di chiamata, messaggi ed eventi in programma. É possibile, inoltre, avere sotto controllo la riproduzione della musica, dare un’occhiata alle previsioni meteo e accedere alle app.

Il prodotto, proposto su Amazon ad un prezzo davvero invitante e competitivo, può tracciare l’attività sportiva (con ben 95 modalità diverse di allenamento) e presenta diverse funzionalità interessanti e smart. L’indossabile propone anche 12 corsi di allenamento animati con più di 40 esercizi da svolgere guardando la dimostrazione sul display. Lo schermo a colori dell’Honor Watch ES offre immagini vivide con la possibilità di regolare la luminosità automaticamente in base all’illuminazione dell’ambiente. Quanto alla batteria, la sua durata copre fino a 10 giorni con un solo ciclo di ricarica. (con HUAWEI TruSleep e cardiofrequenzimetro accesi la durata è di 7 giorni). Insomma, non fatevi scappare questo wearable oggi in super offerta su Amazon al costo di 55 euro grazie al codice coupon “6SYBX5WU“.