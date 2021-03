La notte australe sorride a New Zealand, i padroni di casa hanno battuto Luna Rossa. I kiwi, questo il nomignolo velico dei rivali, si sono imposti per 7 a 3 conquistando ai danni di Luna Rossa l’edizione 2021 dell’America’S Cup.

Una sconfitta bruciante per Luna Rossa che esce però a testa alta dalla competizione velica più importante del mondo. Il momento fatale si è consumato nella settima regata. Luna Rossa è incappata in una sacca di bonaccia; come un’auto rimasta senza benzina ha dovuto assistere al sorpasso dei kiwi che si non impadroniti dell’inerzia della competizione.

La vela è uno sport affascinante dove si realizza uno straordinario connubio tra ricerca tecnologica d’avanguardia, destrezza ed abilità umana, studio del vento e delle condizioni meteomarine. Luna Rossa ha raggiunto il top in ogni ambito, ma si è poi dovuta arrendere all’aleatorio andamento del vento senza il quale questa astronavi del mare non riescono a decollare.

L’America’S Cup, che Luna Rossa ha accarezzato, resta in Nuova Zelanda in attesa della prossima edizione. Il trofeo più ambito del mondo velico sarà rimesso in palio tra qualche anno e Luna Rossa sarà pronta a rilanciare l’entusiasmante sfida. Una missione quasi impossibile per il particolare meccanismo della competizione. E’ il defender, il campione in carica, a stabilire luogo e tempo della competizione e ad attendere che gli sfidanti si logorino tra di loro. Una missione quasi impossibile ma proprio per questo maggiormente affascinante. Quella di Luna Rossa è una sfida ai limiti delle umane possibilità. Per uomini e donne vere che ci riempie d’orgoglio. Oggi è il tempo dell’amarezza, ma la prossima sfida è già cominciata. Buon Vento, Luna Rossa!!!