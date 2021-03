DayDreamer non va in onda oggi, 17 marzo, e lo stesso succederà anche la prossima settimana. Al momento sembra che Mediaset non abbia bisogno di sfruttare Can e Sanem in prima serata e la puntata andata in onda contro Sanremo 2021 è destinata a rimanere una pietra miliare nella programmazione di Canale5. I piani alti del Biscione hanno confermato la messa in onda di Amici al sabato, della nuova fiction di Sabrina Ferilli a partire dal 24 marzo e una doppia puntata con L’Isola dei Famosi 2021, in questo quadro non c’è posto per DayDreamer che non va in onda oggi, 17 marzo, proprio come ha fatto la scorsa settimana.

I fan attendono sempre con ansia di capire questi cambiamenti di programmazione che, per il momento, non ci saranno. I palinsesti della primavera di Mediaset rivelano che non c’è spazio per DayDreamer nel prime time di Canale5 e, salvo cambiamenti, la serie turca continuerà ad andare in onda al pomeriggio con la mini puntata dal lunedì al venerdì e, molto probabilmente, prendendo il posto di Amici al sabato visto che è in partenza il serale.

La programmazione di DayDreamer prevede la messa in onda nel pomeridiano fino al prossimo maggio quando poi dovrebbe concludersi per lasciare il posto a Signor Sbagliato (o Mr Wrong da una prima anticipazioni), la nuova serie turca con Can Yaman che tornerà a fare coppia con Ozge Gurel. La serie dovrebbe tenerci compagnia per tutta l’estate e a quel punto, alla luce del fatto che Il Segreto ormai sarà morto e sepolto, non ci vuole molto a capire che non ci libereremo molto presto dei turchi e delle loro serie. La cosa certa è che DayDreamer non va in onda oggi, 17 marzo, e lo stesso accadrà nelle prossime settimane al mercoledì visto che la serata sarà occupata da Sabrina Ferilli e Svegliati Amore.