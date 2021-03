La domanda di oggi è: cos’è OnlyFans e come funziona per guadagnare soldi con le proprie foto? Quali sono le sue principali differenze con Instagram? Nella giornata di ieri è andata in onda una puntata del programma di Italia 1 Le Iene in cui è stato portato alla ribalta il successo della piattaforma finora, in realtà, non nota a molti italiani. Giusto dunque spiegare quale sia il suo funzionamento e anche il suo target.

Cos’è OnlyFans

OnlyFans è una piattaforma social che, solo all’apparenza, sembrerebbe essere simile a Instagram. In verità il funzionamento dello strumento è simile. Ogni iscritto alimenta il suo profilo con foto personali, ha determinati follower interessati ai suoi contenuti e a sua volta segue altri utenti.

La vera differenza risiede però nella tipologia di immagini che molto spesso sono pubblicate in piattaforma. Non essendoci particolari censure da parte del social sulla tipologia di immagini destinate all’upload, in effetti i contenuti pubblicati sono molto spesso espliciti. Gli iscritti si ritraggono spesso semi-nudi o anche nudi e la cosa non va contro nessun aspetto dei termini di servizio proprio del social. Non è un caso che il servizio è sempre più utilizzato anche da professionisti come modelli e modelle, attori e attrici che approdano sul sito pure per monetizzare.

Come si guadagna con OnlyFans

Vista la natura esplicita dei contenuti di OnlyFans, ogni iscritto alla piattaforma può decidere di concedere la visione delle proprie immagini “artistiche” ai propri fan a seguito del pagamento di un abbonamento. L’utente sceglie di costruire un piano tariffario (ad esempio a tempo) grazie al quale i suoi seguaci, solo se sborseranno una determinata cifra, potranno vedere quanto condiviso giornalmente o con cadenza meno assidua.

Come già detto, dei veri e propri VIP sono approdati su OnlyFans, come gli attori italiani di pellicole hard Rocco Siffredi a Malena. Allo stesso tempo, sempre più persone comuni (complice anche il periodo di crisi) hanno scelto di iscriversi alla piattaforma, nell’ottica di “sbarcare il lunario” o guadagnare solo qualche extra. Naturalmente chi intraprenderà questa strada sceglierà anche di essere particolarmente disinibito nell’ottica di conquistare più seguaci.