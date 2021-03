Al via cast e personaggi di Rocco Schiavone 4: il 17 marzo debutta il primo dei due episodi della nuova stagione, tratta dagli ultimi romanzi di Antonio Manzini. Non aspettiamoci un lieto fino per il burbero vicequestore, trasferito da Roma ad Aosta per comportamento disciplinare. Come ha affermato lo scrittore durante la conferenza stampa di presentazione: “La parola ‘felicità’ non fa parte del vocabolario di Rocco”.

Solo due episodi, rispettivamente Rien ne va plus e Ah, l’amore, l’amore, compongono la quarta stagione, ma non per mancanza di idee. Molto semplicemente i romanzi di Antonio Manzini, su cui la fiction con Marco Giallini è basata, sono terminati.

Nel cast e personaggi di Rocco Schiavone 4 troviamo Marco Giallini nei panni del vicequestore romano; Ernesto D’Argenio interpreta Italo Pierron; Christian Ginepro è Mimmo D’Intino; Massimiliano Caprara è Michele Deruta; Gino Nardella è Ugo Casella; Alberto Lo Porto è Antonio Scipioni; Massimo Reali è l’anatomapatologo Alberto Fumagali; Filippo Dini è il Procuratore Baldi; Massimo Olcese è il Questore Costa.

E ancora: Francesco Acquaroli nei panni di Sebastiano; Tullio Sorrentino è Brizio; Mirko Frezza è Furio; Loredana Indovina è il capo della scientifica Michela Gambino; Anna Bellato è Cecilia Porta; Carlo Ponti Di Sant’Angelo è Gabriele. Valeria Solarino torna nei panni della giornalista Sandra Buccellato; Isabella Ragonese è Marina, la moglie defunta di Rocco; e Claudia Vismara torna a interpretare Caterina Rispoli.

Si chiama Rien Ne Va Plus l’episodio in onda stasera, in cui vediamo Schiavone in fuga. Mentre la polizia ha iniziato gli scavi che portano alla luce il cadavere di Luigi Baiocchi, per lui comincia un solitario esilio, fino a quando arrivano Brizio e Furio a fargli visita con importanti novità: non è stato trovato alcun corpo. Ma chi ha spostato il cadavere? E dove è finito Sebastiano di cui non si hanno più tracce? Rocco, pieno di interrogativi e dubbi, torna quindi ad Aosta, per mettersi al lavoro sul caso dell’omicidio del ragioniere Favre, che era stato costretto a lasciare insoluto. Non sa, però, che lo attende un’altra sorpresa: Caterina, l’agente speciale che ne aveva tradito la fiducia spiandolo per conto degli Interni, si presenta improvvisamente ad Aosta con una notizia sconvolgente. Nel frattempo in Questura giunge la notizia della sparizione di un portavalori, con a bordo due guardie giurate e tre milioni del Casinò di Saint Vincent. Rocco capisce che la morte di Favre e il furto sono collegati.

L’appuntamento con Rocco Schiavone 4 è per stasera alle 21:30 su Rai2.