Ci sarà anche la moglie di Mark Harmon in NCIS 18, prossimamente nel cast come guest star per un arco di episodi nei panni di una giornalista. Dopo aver arruolato pressoché chiunque in questi anni come guest star, alla fine il procedural ha trovato un piccolo ruolo per Pam Dawber, storica compagna del protagonista e produttore della serie, che apparirà durante l’episodio del 6 aprile e in altri tre episodi successivi.

Secondo le prime anticipazioni sull’arrivo della moglie di Mark Harmon in NCIS 18, il personaggio della Dawber si chiamerà Marcie Warren e sarà una giornalista investigativa molto esperta che usa senso pratico, carisma e arguzia come strumenti per ottenere giustizia sociale.

Non è ancora chiaro se l’apparizione della moglie di Mark Harmon in NCIS 18 includerà un’interazione in scena per la coppia. Il fatto che nell’episodio del 16 marzo Gibbs sia stato costretto a lasciare il distintivo dell’NCIS a seguito di un’aggressione ad un criminale, potrebbe voler dire che l’agente non è più in servizio col team. Ma non è detto che non possa incontrare la giornalista interpretata dalla Dawber per altri motivi e comunque nel corso dei quattro episodi che evidentemente costituiscono un arco narrativo ben preciso.

Non si sa altro, per ora, di questa prima volta della moglie di Mark Harmon in NCIS 18. Attrice veterana della tv apparsa in Mork & Mindy, My Sister Sam e più di recente The Odd Couple, Pam Dawber è un volto noto per il pubblico statunitense e più volte negli anni i fan della serie hanno auspicato una sua apparizione in NCIS al fianco del marito.

Entertainment Weekly, che per prima ha annunciato l’ingresso della moglie di Mark Harmon in NCIS 18 per quattro episodi, ha anche diffuso una prima foto promozionale per la guest star d’eccezione.