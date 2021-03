Non bisognerebbe lasciarsi scappare la nuova iniziata relativa all’abbonamento Amazon Music Unlimited Family, grazie a cui è possibile provare per 3 mesi la piattaforma in via completamente gratuita. Il servizio consente di fruire di tutta la musica dell’ecosistema Amazon insieme alla propria famiglia, fino ad un massimo di 6 persone, pagando appena 14,99 euro al mese.

Il colosso dell’e-commerce ha ben pensato di lanciare la promozione al fine di far conoscere il proprio servizio a quanti più utenti possibili, dando loro l’opportunità di testare l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited Family per una prova gratuita di 3 mesi (sottoscrivibile entro le 23.59 del 5 aprile 2021). Si precisa che l’iniziativa si rivolge solo ai nuovi clienti, e che, una volta scaduta la prova gratuita di 3 mesi, l’abbonamento sarà rinnovato in automatico al prezzo di 14,99 euro mensile attraverso il metodo di pagamento registrato in fase di attivazione (potrete, però, disdire in qualsiasi momento, anche prima che la prova gratuita di 3 mesi scada, non rimettendoci praticamente nulla).

La promozione non può essere cumulata con altre iniziative in corso, ed è riservata ad un solo cliente, per un solo account (non sarà possibile trasferirla a terzi, né tanto meno convertirla in soldi: in caso contrario, la promozione decadrà con tutti i suoi benefici). Amazon Music Unlimited, in ogni sua declinazione, mette a disposizione una libreria musicale con oltre 70 milioni di tracce, la fruizione su più device fino a 6 utenti (potendo così condividere l’account con i membi della propria famiglia), l’accesso illimitato a tutti i brani e la comodità di gestire il tutto tramite Amazon Alexa. Potrete attivare Amazon Music Unlimited Family in qualsiasi momento, entro il prossimo 5 aprile. Non crediamo possano esserci più dubbi sulla promozione, ma restiamo a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda a riguardo.