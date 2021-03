A pochi giorni dal debutto del suo documentario in cui racconterà la sua verità sugli eventi che l’hanno travolta negli ultimi anni, anche il nuovo album di Demi Lovato inizia a prendere forma. E il progetto sembra essere stato realizzato in tandem col format Youtube prossimo all’uscita.

I primi dettagli sul nuovo album di Demi Lovato sono arrivati tramite l’app Clubhouse, durante una chat vocale a cui hanno partecipato sia la cantautrice che il suo manager e produttore discografico Scooter Braun, rivelando il titolo e alcuni detagli sul nuovo progetto in studio dell’ex stellina Disney.

L’album di Demi Lovato si chiamerà Dancing With the Devil: The Art of Starting Over e uscirà ufficialmente il 2 aprile, poco dopo il debutto del quasi omonimo documentario su Youtube Dancing With the Devil. Un po’ come se, da un lato, la Lovato volesse togliersi il peso di essere sincera col pubblico riguardo la sua lotta contro le dipendenze che l’ha portata tra la vita e la morte nel 2018 e, dall’altro, brindare alla sua rinascita personale e artistica.

Sempre secondo quanto rivelato dalla cantante, il nuovo album di Demi Lovato sarà stampato in 4 diverse cover e conterrà 19 tracce, inclusi alcuni intermezzi, e 3 tracce extra. Le collaborazioni speciali saranno tre duetti con artiste donne: una di queste potrebbe essere Ariana Grande, visti i rumors su una loro partnership che hanno iniziato a circolare la scorsa estate (le due condividono anche lo stesso manager).

Confiram as diferentes capas do novo álbum de Demi Lovato! 😍 pic.twitter.com/T5fYS9CVg6 — Tracklist (@PortalTracklist) March 16, 2021

Il nuovo album di Demi Lovato, il primo dopo Tell Me You Love Me del 2017, è già disponibile per il pre-salvataggio sulle principali piattaforme di streaming e store digitali.

Pre-save it here: https://t.co/nfMs1VXHjH pic.twitter.com/jqzqAG96ht — Demi Lovato (@ddlovato) March 16, 2021

La consonanza dei temi è tale che il nuovo album di Demi Lovato è una sorta di colonna sonora non ufficiale del documentario, che precede il disco debuttando su YouTube il 23 marzo coi primi due episodi: “Il documentario è qualcosa in cui metto il cuore e l’anima e volevo che i miei fan sapessero tutto da me in prima persona“, ha detto Demi Lovato. Il suo manager Braun ha spiegato, sempre su Clubhouse, che a differenza di altri documentari sui musicisti questo non presenta performance canore, ma solo “potenti rivelazioni” raccontate dalla cantante, recentemente protagonista di un coming-out.