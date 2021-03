Dal 16 marzo Netflix taglia il nastro della collaborazione con Michelle Obama lanciando Waffles + Mochi, la nuova serie originale per bambini in età prescolare con la partecipazione dell’ex First Lady.

Prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama, Waffles + Mochi debutta coi primi 10 episodi: il format coinvolge molteplici chef ed esperti di cucina provenienti da diverse parti del mondo, Italia compresa, con la partecipazione, negli episodi 6 e 9, dello chef italiano stellato Massimo Bottura.

Ambientata nella favolistica Terra dei Surgelati, Waffles + Mochi è la storia di due migliori amici con il sogno comune di diventare grandi chef. Il loro problema è che tutto ciò che cucinano è fatto di ghiaccio, ma quando vengono improvvisamente assunti come dipendenti di uno stravagante supermercato, inizia l’avventura culinaria della loro vita. Con l’aiuto di nuovi amici come la signora Obama, proprietaria del supermercato, e un magico carrello della spesa volante a fare loro da guida, Waffles e Mochi vanno alla scoperta di cucine, ristoranti, case e fattorie di tutto il mondo, imparando a cucinare ricette con ingredienti semplici insieme a rinomati chef, cuochi casalinghi, bambini e grandi star.

Dalle patate sulle Ande del Perù alle spezie italiane passando per il miso in Giappone, Waffles + Mochi propone un viaggio tra i sapori del mondo attraverso la storia di questi curiosi esploratori che scoprono la meraviglia del cibo, rendendo ogni pasto un’occasione per fare nuove amicizie.

Lo scopo di Waffles + Mochi è avvicinare i bambini alla cultura del cibo e del mangiare sano, connetterli alle tradizioni culinarie di tutto il mondo e spingerli a cucinare insieme agli adulti per promuovere conoscenza e convivialità. Un argomento, quello del mangiar sano, che è stato un cavallo di battaglia di Michelle Obama nei suoi 8 anni alla Casa Bianca, con tanto di orto creato e lavorato dalla First Lady (poi abbandonato da Melania Trump e ora recuperato da Jill Biden).

Erika Thormahlen e Jeremy Konner sono gli showrunner e produttori esecutivi di Waffles + Mochi insieme ai coniugi Obama, Tonia Davis e Priya Swaminathan. Si tratta solo del primo di una serie di contenuti originali che Michelle e Barak Obama hanno in cantiere per Netflix, dopo aver firmato con lo streamer un contratto milionario in esclusiva.