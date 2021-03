Ci sono importanti conferme in queste ore sul fatto che siano stati risolti alcuni problemi con l’aggiornamento Windows 10 di marzo 2021. Una serie di crash che, almeno in parte, ricordano quelli che abbiamo analizzato sulle nostre pagine ad inizio anno, a testimonianza del fatto che qualche intoppo qua e là lo stiamo trovando quest’anno. Proviamo dunque ad approfondire la questione di cui tanto si parla in questo periodo, soprattutto per chi utilizza spesso stampanti.

Quali problemi sono emersi con aggiornamento Windows 10 di marzo 2021?

Scendendo in dettagli, abbiamo conferme sul fatto che in queste ore Microsoft abbia finalmente rilasciato un nuovo aggiornamento, con il quale è stato risolto un fastidioso bug emerso con il precedente Patch Tuesday. Come ho avuto modo di constatare stamane in prima persona, si tratta del pacchetto software KB5001566, da alcuni conosciuto come OS Build 18363.1441. Il suo changelog è molto chiaro e pare consenta effettivamente di mettersi alle spalle il bug di cui si è tanto parlato di recente.

La descrizione dell’aggiornamento, infatti si concentra sulla risoluzione del problema che determinava un crash in situazioni specifiche, in quanto l’aggiornamento Windows 10 di marzo ha faticato non poco utilizzando alcune stampanti con specifiche applicazioni. Va detto che, in questo frangente, la scelta di Microsoft sia stata quella di non fornire una lista specifica di modelli e applicazioni coinvolte, ma è chiaro che sulla carta l’intervento coinvolga tante persone.

Nonostante i vari tentativi degli utenti in quella direzione, prima del rilascio del nuovo aggiornamento Windows 10 di marzo, neanche l’upgrade dei driver delle stampanti “incriminate” è bastato per correggere il problema. A voi come sono andate le cose con la recente patch? Avete riscontrato anomalie con la stampante? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft.