Per gli amanti della console Sony di ultima generazione, torna ad essere garantita la disponibilità PS5 su GameStop oggi 16 marzo. Esattamente come capitato proprio martedì scorso, lo store specializzato per i gamer propone nuove scorte del prodotto tanto agognato. Naturalmente si tratta di un nuovo clickday con un orario ben preciso in cui le vendite partiranno. C’è pure da scommetterci, come al solito, che le unità pronte per l’acquisto saranno in numero inferiore rispetto alla domanda di tanti potenziali clienti.

A che ora riparte la disponibilità PS5?

Sullo store GameStop la console lanciata nel 2020 sarà in vendita a partire dalle ore 15:30. Anche nel corso delle vendite della settimana scorsa, l’orario di riferimento è stato lo stesso e si presume che l’appuntamento pomeridiano catalizzerà l’attenzione di molti, dando vita ad una lunga coda.

Il consiglio utile per chi vorrà accaparrarsi finalmente il suo esemplare di PS5 è quello di collegarsi al noto e-commerce anche qualche minuto prima delle 15:30 e dunque cogliere al volo proprio il via alle vendite sullo store.

Link utile per l’acquisto

Per approfittare della disponibilità PS5 su GameStop di oggi, bisognerà recarsi direttamente nella Home dello Store raggiungibile a questo indirizzo. Al momento dello scoccare dell’orario fatidico, dunque alle 15:30, di certo sarà messa online una pagina di cortesia che indicherà il via alla coda per l’acquisto della propria unità. Sarà importantissimo non abbandonare la schermata e neanche riaggiornare il browser per un motivo molto semplice: si perderà la proprietà acquisita e dunque il proprio posto in coda. Per quanto proprio la pagina di atterraggio apparirà statica, bisognerà non fare altro che attendere e sperare di essere tra i fortunati che riusciranno a terminare un ordine. le scorte potrebbero finire anche in soli pochi minuti e di certo non essere più disponibili già a partire dalle ore 16.