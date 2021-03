Probabilmente ad oggi Amazfit è il brand che mette a disposizione i migliori smartwatch e smartband in commercio, come nel caso dei modelli GTS 2 e GTR 2. Huami, l’azienda responsabile di questa linea di wearable, si sarebbe messa a lavoro per lanciare sul mercato nuovi modelli dotati di funzionalità assai ricercate, come l’ECG ed il monitoraggio della pressione sanguigna. A tal proposito Mike Yeung, il COO di Zepp Health, nel corso di un’intervista rilasciata al portale ‘wareable.com‘ qualche giorno fa, avrebbe affermato che ad oggi Zepp sarebbe in contatto con la ‘Food and Drug Administration’ americana per ricevere il consenso degli algoritmi connessi alla funzione di elettrocardiogramma (ECG) e del monitoraggio della pressione sanguigna.

Come fa sapere Zepp Healh, sono in attesa di ottenere la certificazione FDA dell’algoritmo e sono già in collaborazione con AliveCor, ossia un’azienda statunitense che produce ECG e prima società ad averne acquisito uno per l’Apple Watch poi approvato dalla FDA. A quanto pare cambierà solamente il nome: infatti, restano invariati i reparti di ricerca e sviluppo e la qualità. Anche la linea degli indossabili resterà la stessa. L’obiettivo è quello di portare queste novità sui prossimi modelli di indossabili.

Mister Yeung, COO di Zepp, avrebbe confermato che la società sta lavorando anche ad un’altra funzione, ossia il monitoraggio del glucosio (livelli di zucchero nel sangue), ma per il momento non si sa su quali dispositivi compariranno tali features. Ora come ora bisognerà capire se Amazfit, Huami e Zepp Health siano in grado di mantenere moderati i prezzi dei propri wearable. Le rinnovate funzioni, come l’ECG ed il monitoraggio della pressione sanguigna, oltre ai miglioramenti relativi all’apprendimento dei dati tramite IA (intelligenza artificiale) e la possibile integrazione con Spotify, molto probabilmente potrebbero convincere tanti utenti a valutare con attenzione l’acquisto degli smartwatch e smartband di Amazfit.