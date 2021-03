Quale sarà il futuro del Cashback di Stato? Il governo Conte ne andava fiero, mentre l’attuale esecutivo Draghi sembra non andarne particolarmente pazzo. Come riportato da ‘ilmessaggero.it‘, Claudio Durigon, sottosegretario all’Economia, avrebbe fatto sapere che l’intenzione sarebbe quella di destinare i fondi in altri investimenti. La sospensione del Cashback di Stato consentirebbe di risparmiare 2,5, 3 miliardi di euro, da poter reindirizzare ai lavoratori in difficoltà per la pandemia ed i lockdown che si sono succeduti nel tempo (cosa che renderebbe loro la vita meno amara, almeno per un po’, a seconda dei ).

La valutazione che metterebbe la parola fine all’iniziativa a luglio 2021 verrà presto presa all’ordine del giorno nel contesto del ‘decreto sostegni’ (Durigon vorrebbe proporne la sospensione nel consiglio dei ministri). Il Cashback di Stato ha fin qui coinvolto circa 6 milioni di italiani, per 222,6 milioni di euro di rimborsi accreditati ad oltre 3 milioni di utenti. Il piano è nato al fine di combattere l’evasione fiscale favorendo la diffusione della moneta elettronica (tracciabile), ed ha incontrato il favore del pubblico (le adesioni, come vi abbiamo appena detto, sono state notevoli). Del resto, il momento si era prestato alla perfezione: limitare l’uso dei contanti espone meno al rischio di contagio.

Pensate sia giusto mettere il punto al Cashback di Stato? Ha ragione il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon a voler destinare i fondi per aiutare le categorie di lavoratori più colpiti dalla pandemia? Per il momento sono solo ipotesi, ma non è un mistero che il governo Draghi non voglia spingere troppo sul Cashback di Stato, che è stato uno dei cavalli di battaglia del precedente esecutivo rappresentato da Giuseppe Conte. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.