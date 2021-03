Tom Hiddleston è entrato a far parte del cast di The Essex Serpent, serie di Apple TV+, adattamento dell’omonimo romanzo bestseller di Sarah Perry, e affiancherà la protagonista Claire Danes.

Scritto da Anna Symon e diretto da Clio Barnard, il progetto televisivo segue la vedova Cora che, libera da un matrimonio con un uomo violento, si trasferisce dalla Londra vittoriana al piccolo villaggio di Aldwinter nell’Essex, e resta incuriosita da una superstizione locale secondo cui una creatura mitica conosciuta come il Serpente dell’Essex, è tornata attiva in zona per seminare terrore.

Tom Hiddleston interpreterà Will Ransome, il fidato leader di una piccola comunità rurale. In occasione della notizia, Apple TV+ ha svelato una prima immagine dell’attore sul set, le cui riprese sono iniziate il 15 marzo.

Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman sono i produttori esecutivi insieme a Barnard e Symon. Andrea Cornwell è il produttore. La serie è prodotta da See-Saw Films.

Con The Essex Serpent, Tom Hiddleston si prende una pausa da Loki, serie tv di Disney+ incentrata sull’omonimo personaggio della Marvel, che debutterà sulla piattaforma della casa di Topolino a giugno. L’attore ha vinto un Golden Globe ed è stato nominato a un Emmy per The Night Manager. Claire Danes è reduce dal successo di Homeland – Caccia alla spia, serie Showtime per cui ha vinto 2 Emmy Awards e 2 Golden Globes.

Ecco la prima foto di Hiddleston sul set della serie tv:

Il serpente dell’Essex è ambientato a Londra a fine Ottocento. Cora Seaborne è una neo vedova che cerca di rifarsi una vita col figlio dopo la morte del marito violento. Trasferita in un piccolo paese a Colchester, la donna è incuriosita da alcune bizzarre leggende sulla creatura nota come “il serpente dell’Essex”, un grande essere strisciante. Cora segue le orme della paleontologa Mary Anning ed è convinta che la creatura sia una specie non ancora identificata. Le sue idee si scontrano però con il vicario William Ransome, convinto che si tratti solo di una superstizione.