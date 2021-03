Purtroppo si registrano seri problemi e non funziona la mail Tin.it in questo martedì 16 marzo. Gli utenti che si affidano al servizio di posta elettronica di TIM, ormai da svariate ore in questa giornata, non riescono più ad accedere al loro pannello utente: dunque, come naturale conseguenza, risulta impossibile consultare la posta in entrata e anche inviarla.

Le prime difficoltà del servizio di sono registrate fin dalla prima mattinata. Le anomalie più vistose si sono tuttavia accentuate a partire dalle ore 14. Sulla community ufficiale di supporto di Telecom Italia non mancano le testimonianze di tutti gli utenti interessati proprio dagli errori di visualizzazione del loro profilo. A chi non funziona la mail Tin.it accade quanto segue: al tentativo di accesso con nome utente e password personale il sistema restituisce pagina bianca o comunque la pagina di atterraggio risulta sempre in caricamento. Solo in alcuni casi accade che la casella sia visibile dopo lunga attesa ma, allo stesso tempo, non sono accessibili le funzioni di invio e non si ricevono comunicazioni dall’esterno, nonostante più tentativi da altri provider di posta.

Per il momento, neanche sul forum ufficiale TIM, ci sono comunicazioni specifiche dell’operatore sullo stato del servizio. Se non funziona la mail Tin.it per un certo numero di utenti, è probabile che le difficoltà risiedano in anomalie ai server di posta. In effetti, la casella poi non è accessibile da browser ma ogni operazione è inibita anche da software Outlook o similari. Un ripristino alla normalità non è detto che giunga nel giro di poco tempo, gli interventi necessari potrebbero portare via del tempo. Non è la prima volta che disservizi di questo tipo interessino gli indirizzi Tin.it come in passato anche quelli Alice e nei casi specifici, il ritorno alla normalità è giunto dopo svariato tempo. Aggiorneremo questo primo approfondimento nel caso ci siano comunicazioni ufficiali dell’operatore.