Claudio Baglioni su Canale 5 festeggia i suoi 50 anni di carriera con uno show diviso in tre serate. L’evento è atteso per il mese di maggio, in tre appuntamenti in prima serata su Mediaset.

Pochissimi i dettagli disponibili in rete alla data odierna sullo spettacolo annunciato già inserito in palinsesto nelle scorse ore. Ciò che è certo è che si tratti di uno show interamente studiato, pensato e gestito da Claudio Baglioni in prime time per festeggiare in musica i suoi primi 50 anni di canzoni indimenticabili che hanno fatto da colonna sonore alle storie d’amore di intere generazioni.

Una grande festa, dunque, su Canale 5, attraverso la quale Baglioni ripercorrerà i suoi successi e il suo percorso artistico, dagli esordi ai brani più recenti. Con lui sul palco ci saranno tanti ospiti, amici e colleghi del settore musicale e del mondo dello spettacolo.

Non è noto l’elenco degli ospiti che calcheranno il palco con Claudio Baglioni, probabilmente per duetti e/o altri contributi degni di nota che possano ricordare particolari momenti della carriera del cantautore italiano. Potrebbe esserci indubbiamente l’amico Gianni Morandi, con il quale Claudio Baglioni ha condiviso il progetto Capitani Coraggiosi attraverso album e concerti dal vivo.

Non è nota neanche la location che verrà impiegata per la realizzazione dello spettacolo, probabilmente uno studio televisivo Mediaset dal momento che dell’apertura di teatri e location per musica dal vivo ancora non se ne parla.

Lo show di Claudio Baglioni su Canale 5 per i suoi 50 anni di carriera andrà in onda il venerdì, dalle ore 21.20 alle ore 00.20 circa. Salvo modifiche nei palinsesti televisivi di Canale 5, le date dovrebbero essere quelle di venerdì 7 maggio, venerdì 14 maggio e venerdì 21 maggio 2021 ma si attendono comunicazioni ufficiali che apprenderemo sicuramente nelle prossime settimane.

Intanto, i versi di Avrai di Baglioni sono stati inseriti nella serie TV americana Station 19, fortunato spin-off di Grey’s Anatomy, nell’episodio 6 della quarta stagione.