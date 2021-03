L’intera serie Downton Abbey è tornata in tv in chiaro con le sue sei stagioni su La7d: dallo scorso 9 marzo, ogni martedì in prima serata, la rete gemella de La7 propone il period drama più famoso ed acclamato degli ultimi anni, tale da entrare nel Guinness dei Primati come la serie tv meglio recensita al mondo.

La programmazione in chiaro di Downton Abbey, già passata negli anni dalle reti Mediaset, ricomincia su La7 con l’appuntamento del martedì sera e quello in replica della domenica, con gli stessi episodi trasmessi alle 14:10, al posto del fu programma domenicale di Myrta Merlino L’Aria di Domenica.

Un modo per recuperare l’intera epopea di Downton Abbey – in Italia disponibile anche in streaming su Prime Video, per gli abbonati al servizio Amazon Prime – con appuntamenti settimanali in chiaro, prima che arrivi anche il secondo film sequel della saga dei Crawley.

La pluripremiata serie di Julian Fellowes, infatti, è già approdata al cinema nel 2019 col primo film, accolto tiepidamente dalla critica per la mancanza di una trama forte, ma apprezzata dai fan di Downton Abbey che hanno potuto rivedere il cast sostanzialmente al completo per la prima volta dalla fine della sesta stagione.

Il sequel del film di Downton Abbey sarà girato quest’estate, con la speranza di poter uscire nelle sale nel periodo natalizio e fare il bis di incassi stellari (anche se nell’era post-pandemia – o almeno tale si spera – sarà comunque difficile replicare il successo al box office). Secondo il Mirror, gli addetti ai lavori hanno confermato che le riprese inizieranno non appena il Regno Unito sarà fuori dall’emergenza Covid grazie alla massiccia campagna vaccinale del governo.

Le riprese del secondo film di Downton Abbey si terranno come sempre nel castello di Highclere nel Berkshire, che funge da tenuta di Downton idealmente localizzata nello Yorkshire: la location è disponibile per le riprese all’inizio dell’estate, prima dell’apertura al pubblico per otto settimane da metà luglio. Il film dovrebbe essere girato, dunque, tra la primavera inoltrata e le prime settimane della stagione estiva, per poter garantire l’uscita entro l’anno. Secondo una fonte del Mirror “le date per la troupe sono in fase di definizione e la squadra si prepara per le riprese estive“.