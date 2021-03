Come ben sappiamo Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha un contratto in scadenza nel 2022 e il suo rinnovo è attualmente in fase di discussione, ma si prevedono tempi abbastanza lunghi per venirne a capo. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe allungare il contratto del numero 24 azzurro di altri quattro anni, fino al 2026, ma con una riduzione del suo ingaggio, che ad oggi è di 4,5 milioni di euro netti a stagione. La proposta di ADL sarebbe quella di far scendere la cifra intorno ai 3 milioni di euro.

Lorenzo ‘Il Magnifico’, soprattutto nelle ultime partite (come nel caso della grande prestazione allo stadio San Siro contro il Milan) sta mettendo in mostra tutto il suo invidiato talento. Lo scugnizzo di Frattamaggiore sta disputando una stagione ad elevato livello e pare abbia raggiunto la sua maturità come professionista di calcio. Ieri durante il programma ‘Ne Parliamo il Lunedì’ è intervenuto ai microfoni di Canale 8 Salvatore Caiazza, che si è voluto esporre sulla situazione legata al contratto in scadenza di Lorenzo Insigne. Secondo il giornalista de ‘Il Roma’, l’agente dell’attaccante azzurro, Vincenzo Pisacane, non si è recato al centro sportivo di Castel Volturno per parlare del rinnovo del suo assistito, bensì per altre situazioni ed attualmente non c’è possibilità che le parti si incontrino.

L’entourage del numero 24 vuole aspettare che la stagione 2020/2021 giunga al termine, mentre il presidente De Laurentiis nel frattempo avrà la possibilità di trovare un accordo, come già avvenuto con il belga Dries Mertens oppure in passato con lo stesso Lorenzo Insigne. Il commento sul possibile rinnovo del calciatore partenopeo è giunto anche da Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato per ‘Sportitalia’, il quale non si è voluto sbilanciare tanto sulla situazione, ribadendo che la cosa certa è che ad oggi la partita è molto aperta e che l’esito della trattativa non è scontato.