La produzione di Lucifer 6 si avvia alla conclusione. Con uno scatto pubblicato sui social, il co-showrunner Joe Henderson annuncia ai fan che la serie tv sta per chiudere i battenti.

Mancano poche riprese, quelle del finale, e Lucifer sarà ufficialmente finito. Come è stato detto in precedenza, la sesta stagione sarà l’ultima per la serie Netflix. La seconda parte della quinta, invece, non è ancora uscita sulla piattaforma di streaming, ma c’è da aspettarsi qualche notizia almeno in estate (a un anno di distanza dal rilascio della prima metà di Lucifer 5).

In attesa di scoprire cosa accadrà dopo quel grosso cliffhanger, in cui Dio in persona è intervenuto per placare le ire tra i suoi figli – Lucifer, Michael, Amenadiel – e Maze, l’attrice Lesley Ann-Brandt ha anticipato qualcosa sul rapporto fra due personaggi.

Lucifer e Maze hanno sempre avuto un legame fatto di alti e bassi, ma indubbiamente c’è una forte amicizia, come ha svelato l’attrice nel corso di un podcast: “C’è un amore profondo, una comprensione profonda, un rispetto profondo. Sono quegli amici che si chiamano a vicenda quando hanno bisogno di confessare qualcosa. Sono quegli amici che litigano, ma fanno sempre pace”. E ciò sarà ancora più evidente nella sesta stagione.

L’immagine del cast intento a leggere il copione è relativo al pilot della serie. Rivedere tutti gli attori insieme ha un che di nostalgico:

Quante emozioni. Adoro questa incredibile famiglia. Dal momento che non posso condividerne una foto per motivi di spoiler, ecco la prima lettura del copione. Ne abbiamo fatta di strada…

Just had the final table read of #Lucifer ever. All the emotions. Love this incredible family. Since I can’t share a picture of it for spoiler reasons, here is the first table read (after the pilot). We’ve come a long way… pic.twitter.com/Qw8quCJNT7