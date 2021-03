KARA

BASHORA

Continua la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram https://t.me/RedRonnieTv oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. Seguirò, come sto facendo adesso, solo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. In seguito alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 4 di ASCOLTAMI! Ecco il link diretto per accedervi https://t.me/RedRonnieTv/731

Ecco due momenti davvero interessanti, la dolcissima KARA e il catanese Orazio Basile, in arte BASHORA.

KARA (Valentina Mazara)

Nata il 3 Settembre 1986 e cresciuta a Carbonia da una famiglia modesta e numerosa nella costa Sud-Ovest della Sardegna, una delle zone più povere dell’Italia. Ha iniziato a fare dei piccoli lavori già all’età di sei anni, accompagnando di casa in casa una zia materna parrucchiera che le ha fatto scoprire uno dei suoi gruppi preferiti dell’epoca: i CCCP. La sua famiglia, sia dalla parte materna che paterna, era incline all’arte, tra zii, cugini e nonni musicisti, cantanti, scrittori/poeti e pittori. A otto anni ha iniziato a cantare, quando nel giardino dei suoi nonni materni, convinta che la solitudine fosse sinonimo di privacy, cercava di esercitarsi su Come Saprei di Giorgia mentre gli inquilini del palazzo l’ascoltavano nascosti dietro le tende delle finestre.

Sempre ad otto anni, suo nonno materno le chiedeva aiuto per battere a macchina le sue poesie in quanto divenuto cieco a causa di un incidente di caccia, così è nato il suo amore per la scrittura che l’ha portata successivamente a scegliere, come nome d’arte, il cognome di suo nonno.

A nove anni scopre un altro grande amore: Celine Dion. La sfida consisteva nel riprodurre fedelmente le canzoni del disco (un greatest Hits) dalla prima all’ultima canzone, senza avere la minima idea che l’incaponimento nel voler arrivare a toccare quelle note e raggiungere quotidianamente la perfezione di esecuzione corrispondeva di fatto ad un esercizio vocale costante che le avrebbe aperto una strada nella musica. A diciannove anni entrava a far parte di una band, quando durante un karaoke viene scoperta da un batterista che la inserisce in un’agenzia di spettacoli sarda.

A ventun anni raggiunge la madre trasferitasi già da due anni a Milano e durante un capodanno subisce un’aggressione che la porta a sospendere qualsiasi attività a contatto con il pubblico.

A trent’anni si sposa con un musicista e si trasferisce a Roma, città che la riavvicina alla musica come autrice e compositrice di canzoni che cede per lo più ad artisti emergenti, tranne una molto speciale che decide di tenere solo per se.

Scrive anche per vari magazine tra i quali Faremusic.it e successivamente decide di avviare il proprio che chiama verboessere.it. Cantante/corista per Jenny B, Papa Winnie, Regina, Zucchero Fornaciari Tribute Band, Autrice di canzoni, Sceneggiatrice videoclip musicali, Collaboratrice per FareMusic.it Fondatrice di Verboessere Magazine

BASHORA

Orazio Basile, in arte bashora, è un cantautore e musicista siciliano classe ’96.

Attualmente studente laureando presso il Conservatorio di Catania, muove i primi passi verso la musica in piena adolescenza entrando presto a far parte di rinomate formazioni musicali etnee quali i Karbonica.

Negli anni coltiverà sempre una passione per la scrittura e la composizione, punto di incontro tra le sue influenze musicali che spaziano dal jazz al rock passando per la tradizione musicale italiana, in particolare per tutto ciò che è inerente al cantautorato.

Bashora è il primo progetto solista di Orazio che trova la sua dimensione sonora nella formazione del trio elettrico composto da batteria, basso, chitarra elettrica e voce. Nel 2020 ha pubblicato il disco d’esordio omonimo dal quale sono stati tratti i singoli Procrastinare, S.d’U. e Brucia La Terra.

Formazione:

Bashora – voce, chitarra elettrica;

Herry Found – batteria

Gianlorenzo Di Mauro – basso elettrico, cori.

www.redronnie.tv