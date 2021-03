Il doppio appuntamento con Màkari ha portato a casa un notevole successo. Il boom di ascolti della prima puntata andrà di nuovo in scena questa sera alla luce del fatto che non c’è la rivalità accesa del lunedì, cosa ne sarà quindi di Saverio e i suoi? Ad andare in onda sarà la puntata dal titolo È solo un giorno, a tenere impegnato il nostro scrittore sarà una morte che lo riguarda molto da vicino, quella di Franco Rizzo, ex promessa del pallone e suo cugino. In un primo momento sembra che si tratti di un incidente ma poi tutto cambia quando Saverio, che quasi non si ricorda di lui, viene costretto dal padre ad andare al funerale.

Saverio obbedisce al genitore, ma è sempre più nervoso perché questo suo ritorno in famiglia, diciamo così, potrebbe spingerlo a dover affrontare il dolore evitandogli di cancellare i sentimenti. A quanto pare il protagonista di Màkari continua ad usare questa tecnica da quando la mamma è morta ma tutto si concentrerà presto sulla scoperta che il cugino non è morto per un incidente ma che qualcuno lo ha ucciso. A quel punto sentimenti e verità si intrecciano insieme costringendolo a soffrire.

Cercando la verità su quel singolare delitto, comincerà anche ad affrontare i propri sentimenti fino a scoprire il colpevole e ritrovare nel suo cuore anche il ricordo di quando, bambino, amava alla follia il suo amato cugino. A complicare le cose ci penserà Suleima che ha un colloquio di lavoro a Milano e potrebbe per questo lasciare la Màkari. Il resto lo scopriremo nella terza e penultima puntata della fiction di Rai1 con Claudio Gioè che ci terrà compagnia fino alla fine del mese per un totale di quattro appuntamenti.