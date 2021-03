Le riprese di Peaky Blinders 6 proseguono a Birmingham e ormai si è entrati nel vivo della produzione. Il creatore della serie Steven Knight ha condiviso nuove immagini dal dietro le quinte della sesta e ultima stagione che mostrano la star Cillian Murphy nei panni dell’iconico personaggio di Tommy Shelby.

Le vicende legate alla gang criminale irlandese non si concluderanno qui. Lo show proseguirà infatti sotto forma di film che fungerà da episodio finale per Peaky Blinders. Nei piani di Knight c’era quello di chiudere la serie con la settima stagione. Tuttavia la pandemia di Covid non solo ha ritardato le riprese – che dovevano iniziare già la scorsa primavera nel Regno Unito – ma ha costretto la produzione a rinunciare a un altro ciclo di episodi. Inoltre, i costi elevati per mantenere la giusta sicurezza (tra mascherine, test e distanziamento sociale) sul set hanno poi contribuito a fare il resto.

Peaky Blinders è in onda dal 2013. La quinta stagione si è conclusa a settembre 2019, con la storia ambientata durante la crisi del ’29. La data di debutto della sesta stagione non è stata ancora svelata (ma potrebbe debuttare tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022). Fortunatamente, gli spettatori possono ingannare l’attesa grazie alle immagini dal set di Peaky Blinders 6.

Sull’account ufficiale della serie, il regista Anthony Byrne mostra ai fan un primo sguardo al protagonista interpretato da Cillian Murphy. Anche se le immagini non rivelano nulla, è comunque emozionante vedere l’attore sul set con i suoi abiti di scena:

Behind the scenes with Cillian Murphy on #PeakyBlinders series 6



📷 Anthony Byrne

Oltre al cast principale, composto tra gli altri da Murphy, Helen McCrory e Paul Anderson, Peaky Blinders 6 dà il bentornato a Sam Caiflin nel ruolo del Oswald Mosley, grande avversario di Tommy nella quinta stagione.

L’attrice di Black Mirror, Amber Anderson, è invece tra le new entry di Peaky Blinders 6.

Sam Claflin returns as Oswald Mosley in #PeakyBlinders series 6

📷 Matt Squire

Steven Knight aveva infine anticipato che l’ultimo capitolo inizierà esattamente dove si era conclusa la quinta stagione: Tommy Shelby, in uno scatto di ira, è sul punto di farla finita puntandosi la pistola alla tempia. “Tommy è maledetto?”, aveva dichiarato il creatore in un’intervista. In altre parole, la sua vita è già stata decisa oppure ha il libero arbitrio sulle sue azioni? “A volte sente di fare determinate cose perché sembra che tutto sia destinato oppure è indotto verso una certa direzione. Lo stesso accade con tutta la famiglia. Esplorerò questo argomento nella prossima stagione.”