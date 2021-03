Finalmente è arrivato il momento dell’app Now TV sull’Amazon Fire Stick in tutte le sue più recenti versioni. A partire da queste ore e dunque dalla metà del mese di marzo, chi vuole visionare un contenuto della piattaforma online di Sky può anche farlo attraverso il suo televisore equipaggiato con la ben nota “chiavetta” a marchio Amazon appunto.

Sono già molteplici le testimonianze di chi è riuscito finalmente ad installare proprio l’app Now Tv su Amazon Fire Stick. A dire la veritò, l’applicazione ha cambiato nome perché etichettata solo come “Now”. Non che i contenuti al suo interno siano cambiati ma sarà utile tenere conto della nuova nomenclatura, così come del logo tutto bianco su sfondo azzurro, nello specifico design riportato nell’immagine di apertura articolo.

Come per qualsiasi altra app, anche per scaricare Now Tv su Amazon Fire Stick basterà effettuare una semplice ricerca con il motore interno del software del dispositivo. A seguito del download dello strumento, bisognerà passare alla fase di installazione automatica. Una volta terminata anche questa operazione, l’apposita nuova icona Now si troverà in bella vista, nella home dell’utente.

Il supporto dell’app Now TV su Amazon Fire Stick giunge per i modelli standard della chiavetta, la Fire TV Stick Lite e ancora Fire TV Stick 4K. Naturalmente, se desiderato, se ne potrà attivare anche il relativo comando vocale per Alexa, pronunciando le parole: “Alexa, apri NOW”. L’arrivo della preziosa novità era stato annunciato per inizio 2021 ed è giunto, appunto, nel corrente mese di marzo, Da adesso in poi, tutti potranno beneficiare della possibilità di visionare i contenuti della piattaforma Sky direttamente dal televisore, senza magari l’ausilio di computer o cavi. Resta ancora bloccato invece l’arrivo sempre di Now Tv sulla Apple TV. Nulla si muove in quella direzione e le cose potrebbero non cambiare per molto tempo.