Courtney Love ha rischiato di morire. Questo il racconto che la vedova di Kurt Cobain ha postato sui social. La frontwoman delle Hole racconta di essere stata ricoverata nell’agosto 2020 a seguito di un’anemia che l’ha portata a pesare appena 44 chili.

L’anemia, ricordiamolo, consiste in un abbassamento dei livelli di emoglobina nel sangue con conseguente carenza di trasporto di ossigeno nei tessuti. Ciò avviene quando diminuisce il numero dei globuli rossi. Per questa carenza, nota appunto come anemia, Courtney Love ha rischiato di morire ed è stata costretta a letto per circa un mese.

Nel messaggio postato sui social l’artista racconta la sua esperienza e fa sapere ai suoi fan che sta bene. Quando si trovava all’ospedale, però, ha rischiato di morire ed era in preda a tristezza, debolezza e forti dolori, una condizione che l’aveva oltremodo debilitata. Queste le sue parole:

“Gente, sono stata male. Triste e debilitata, il dolore era indescrivibile. In agosto pesavo 44 chili e sono quasi morta in ospedale a causa dell’anemia (quasi non avevo emoglobina). Sono stata stigmatizzata per essere una tossicodipendente per nove mesi da parte di molti dottori impreparati, dei dottori al contrario, dei ciarlatani. E intanto il dolore era talmente forte da essere debilitante”.

Nuove confessioni da parte di Courtney Love, dunque, che solamente poche settimane fa aveva rivelato di aver subito molestie sul set durante la sua carriera cinematografica. Il trauma l’ha portata ad abbandonare la strada del cinema e che ha riportato a galla una piaga che da sempre ammorba il mondo del jet set. Anche la vedova Cobain, dunque, si unisce al coro di donne dello spettacolo che denunciano gli abusi che avvengono dietro la macchina da presa.

Ancora una volta Courtney Love racconta uno spaccato della sua vita personale. In questo caso la rockstar svela qual è stata la sua via d’uscita: Courtney oggi fa ricorso all’olio di cannabis:

“Uso olio di cannabis che ha tolto quasi tutti i sintomi fisici e il dolore. Un tempo mi facevo beffe di cannabis e THC. Non amo l’effetto narcotico e odio la sensazione che ti dà l’erba. Ma questa cosa è diversa. È la natura che ci dà una mano. È magia. Il CBD degli dei è miracoloso”.

Per questa scoperta la vedova Cobain ringrazia l’attore Woody Harrelson che un giorno le ha mostrato un articolo del magazine Popular Mechanics che elencava tutti i benefici della canapa. Courtney Love ha rischiato di morire e oggi si sente rinata, più empatica verso le persone che soffrono e completamente ripulita.