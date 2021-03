Con un episodio in parte recitato in italiano, Station 19 4×06 ha citato anche una canzone di Claudio Baglioni nella serie: i personaggi di Carina e Andrea DeLuca hanno usato il brano come ricordo d’infanzia, accennandone i primi versi in italiano nella serie ambientata a Seattle.

In un improbabile inseguimento su un treno, nell’episodio di Station 19 4×06, Andrea e Carina si sono ritrovati a pensare alla loro famiglia divisa per i problemi di salute mentale del padre, ma anche ai bei momenti trascorsi insieme in Sicilia. Lo specializzando Andrew ha citato due versi di Avrai, il capolavoro di Claudio Baglioni del 1982 dedicato alla nascita di suo figlio Giovanni, indicando la canzone come colonna sonora del rapporto con la sorella, che era solita cantargliela.

“Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle” è l’incipit di Avrai cantato da Andrew in Station 19 4×06, in un intenso dialogo con la sorella (fin troppo, per due che erano in incognito sulle orme di una criminale). I due attori italiani Giacomo Gianniotti e Stefania Spampinato hanno alternato l’italiano e l’inglese nei loro dialoghi per tutto l’episodio. E quando si è trattato di cantare Baglioni, ovviamente, Andrew DeLuca l’ha fatto in italiano: la scena è stata sottotitolata in inglese per il pubblico americano, ma sarà curioso capire come il tutto sarà doppiato nell’adattamento italiano, che in genere ha usato il dialetto siciliano per tradurre i dialoghi tra i due attori. Quel tenero momento tra i fratelli DeLuca è stato l’ultimo prima che lui, scendendo dal treno per inseguire la trafficante di esseri umani Opal, venisse accoltellato da uno dei suoi scagnozzi.

L’epilogo drammatico della vicenda è arrivato col finale di Grey’s Anatomy 17×07, che ha fatto seguito a Station 19 4×06 nella programmazione di ABC lo scorso 11 marzo, con una scioccante conclusione che avrà ripercussioni sul resto della stagione.

Ecco i frammenti di scene che Giacomo Gianniotti e Stefania Spampinato hanno recitato in italiano in Station 19 4×06, che sarà trasmesso prossimamente in Italia su Fox insieme alla seconda parte di stagione di Grey’s Anatomy 17.