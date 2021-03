Finalmente qualcosa di divertente, fresco e belo. Questo è quello che possiamo dire dell’Isola dei Famosi 2021 portata al successo, almeno nella prima puntata, dalla coppia formata da Ilary Blasi e Tommaso Zorzi e con loro anche Iva Zanicchi. Sembra proprio che Mediaset questa volta abbia voluto puntare di più sulle persone in studio che i naufraghi veri e propri e il risultato si è visto tutto ieri sera. Una puntata ad alto ritmo con una Ilary Blasi spontanea e naturale che ha spazzato via quella ormai impostata del Grande Fratello Vip, risultato?

In una sola serata la conduttrice con alle spalle Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi sono riusciti a farci dimenticare cinque mesi passati ad arrabbiarci con Alfonso Signorini, per via dei suoi prediletti, e anche con Pupo e Antonella Elia, un po’ volatile nei loro commenti.

Ilary Blasi per noi è promossa proprio per la spontaneità (e per le gaffe, mitica quella della patata al posto di palapa) portata sul palco ieri sera e lo stesso possiamo dire di Tommaso Zorzi, pungente e pronto a creare dinamiche sin dall’inizio (vedi la discussione con il permaloso Akash), E Iva Zanicchi?

Sicuramente anche lei è stata molto apprezzata dal pubblico dell’Isola dei Famosi 2021 ma non si è mostrata sprint e leggera come fa di solito, forse ha ancora bisogno di carburare e conoscere meglio i naufraghi prima di entrare in alcune dinamiche, speriamo sia come un diesel e che una volta partita non ce ne sia più per nessuno. Accanto ai due opinionisti ci doveva essere anche Elettra Lamborghini, a casa per il Covid.

Ilary Blasi l’ha salutata in collegamento ma siamo certi che l’ereditiera ha volutamente svicolato sulle domande sui naufraghi perché poco interessata al programma, almeno in questo momento. Le cose cambieranno quando sarà in studio? Al momento ci interessa solo il trash che i quattro al timone ci hanno saputo regalare ancora più dei naufraghi.