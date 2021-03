Siete appassionati di smartwatch e propensi all’acquisto di uno tra i modelli più in voga? Allora per voi il posto è quello giusto: oggi, lunedì 15 marzo, è possibile acquistare il Huawei Watch GT 2e in super offerta su Amazon al costo di 109,90 euro. Il dispositivo è inoltre venduto e spedito dal negozio online statunitense. La serie dei GT si è sempre contraddistinta per l’eccezionale autonomia della batteria: infatti, grazie al chip autosviluppato Huawei Kirin A1, sostenuto da un algoritmo intelligente concepito per il risparmio energetico, garantisce un’assistenza giorno e notte per una durata di ben 2 settimane.

Il Huawei Watch GT 2e sfoggia un quadrante in vetro 3D di elevata qualità (pannello touchscreen da 1,39 pollici AMOLED HD). L’orologio intelligente presenta una struttura molto resistente in acciaio indossabile che si abbina in maniera impeccabile alle colorazioni dei cinturini sportivi. Il wearable è in grado di supportare 6 modalità di allenamento personale, sia indoor che all’aperto; tiene traccia degli allenamenti con sistemi di posizionamento precisi e di monitoraggio automatico del battito cardiaco tramite lo scrupoloso ‘TruSeen 3.5’. Il dispositivo dell’azienda cinese, con sede a Shenzhen, supporta anche diverse funzionalità, come le chiamate Bluetooth, il lettore di riproduzione musicale, le notifica di messaggi, chiamate ed email, il monitoraggio del sonno TruSleep 2.0 e quello della pressione TruRelax.

L’indossabile Huawei Watch GT 2e, oggi in offerta a tempo limitato su Amazon al prezzo imperdibile di 109,90 euro e nei colori Verde (Mint Green), Rosso (Lava Red) e Black (al costo di 108 euro), è dotato di localizzatore GPS e GLONASS ed è capace di resistere all’acqua fino ad una profondità massima di 50 metri (oltre ad includere il monitoraggio VO2Max, del battito cardiaco e dello stress in tempo reale 24 ore su 24). Infine, il dispositivo è in grado di rilevare la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Un consiglio: prima di procedere all’acquisto è opportuno che verifichiate la compatibilità del wereable con il vostro smartphone.