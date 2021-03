L’imminente fine de La Casa di Carta è ormai ufficiale: mentre sono ancora in corso le riprese della quinta stagione, che stanno durando più del previsto proprio per chiudere la serie in grande stile, i suoi creatori Álex Pina ed Esther Martínez Lobato confermano di voler archiviare la loro serie rivelazione per dedicarsi ad altro.

La fine de La Casa di Carta era già stata annunciata con la conferma di una quinta ed ultima stagione da parte di Netflix, ma poi si erano diffusi rumors su un potenziale sesto capitolo a partire dalle dichiarazioni di un membro del cast. Invece, a quanto pare, lo showrunner Álex Pina è determinato a dare alla sua creatura più famosa al mondo un grande addio con gli episodi “più spettacolari” visti finora.

Lo ha confermato presentando in conferenza stampa la nuova serie Netflix Sky Rojo, al debutto sulla piattaforma il 19 marzo: parlando della fine de La Casa di Carta con Vertele, Pina ha ribadito che un heist movie non può durare troppo a lungo e che il tempo già dedicato a due rapine nel corso della serie basta e avanza.

Anche per questo le riprese della quinta stagione stanno proseguendo ormai dall’autunno scorso, perché la fine de La Casa di Carta sia un addio memorabile con episodi curati nei minimi dettagli.

Se ci pensi con buon senso, è sufficiente dedicare 2.000 minuti di narrativa a due rapine. Sono quasi 20 film, penso che abbiamo sfruttato molti personaggi, design e tutto il resto (…) è bene chiudere il palcoscenico de La casa de papel, che è stato assolutamente splendido e sorprendente, e deve chiudersi con una stagione brutale, la più spettacolare, in cui stiamo usando molti giorni per registrare ogni singolo episodio. Ci sono episodi che raggiungono praticamente i 40 giorni di riprese, che è una enormità per un episodio televisivo.

Secondo Pina la fine de La Casa di Carta è necessaria per evitare che la serie finisca per languire e avvitarsi su se stessa – cosa in verità già accaduta con la quarta stagione – è bisogna “sentirsi orgogliosi di chiudere con stile“. L’obiettivo è anche guardare oltre questo genere, che pure è alla base della nuova serie di Pina Sky Rojo, “per fare molti altri cose, tanti altri generi, e soprattutto cose che non sappiamo fare“.