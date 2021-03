I Google Pixel si tengono sempre aggiornati, questo ormai lo sappiamo tutti. Purtroppo, però, possono esserci relaese portatrici di bug più o meno importanti, come è avvenuto in quest’ultimo caso. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 marzo, negli Stati Uniti ed in Canada è scattata l’ora legale, ma alcuni dispositivi non hanno aggiornato l’orario automaticamente (alle 2 non c’è stato il passaggio diretto alle ore 3, come in genere dovrebbe accadere).

L’orario gusto compativa nell’app Orologio, ma non per il sistema operativo. Un bug simile è la prima volta che si manifesta sui Google Pixel: come riportato dal portale di informazione ‘9to5google.com‘, il problema pare interessare gli esemplari che impiegono la funzione di orario garantito dalla rete e fuso orario (opzioni che si possono reperire nella sezione ‘Sistema’ delle impostazioni, e poi nel menù ‘Data e ora’). Un disguido che è comunque facile da risolvere: per vedersi impostato l’orario corretto sarà sufficiente riavviare il dispositivo.

I proprietari di Nest Hub e Smart Display con Google Assistant non hanno incontrato problematiche di questo genere: il bug potrebbe essere relativo solo ai Google Pixel, peraltro nemmeno tutti, nonostante le segnalazioni registrate non siano state poche. Qualche sveglia sarà purtroppo saltata, anche se fortunatamente il cambio ora è avvenuto tra il sabato e la domenica (cosa che magari per qualcuno ha comportato comunque un problema lavorando la domenica mattina o avendo un appuntamento importante, anche se speriamo sia ricorso anche da altre sveglie). Vedremo se la questione riguarderà anche l’Italia tra due settimane, quando il passaggio all’ora legale ci toccherà da vicino. Nel caso, non lasciatevi trovare impreparati, adesso sapete cosa potrebbe succedere. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è lì che aspetta soltanto voi: vi risponderemo il prima possibile.