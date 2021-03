Il primo device top di gamma di Honor arriverà a luglio, e sarà mosso dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm. Stando a quanto riportato dal media cinese ‘ithome.com‘, i tempi dovrebbero essere quelli, con l’abbandono del marchio Magic per quanto riguarda i flagship del segmento mobile. La divisione da Huawei dovrebbe aiutare Honor a rilanciarsi anche sul mercato internazionale, dove purtroppo aveva fin qui peccato per via delle dure sanzioni promosse dall’amministrazione Trump, che poi non si sono affievolite nemmeno con la salita di Biden.

A fine gennaio è stato il turno di Honor V40 e di una nuova serie di notebook MagicBook. Le collaborazioni internazionali sono state ripristinate, o per lo meno la maggior parte. A mancare è l’ufficialità della partnership con Google, di cui comunque si sta discutendo. Il 2021 sarà un anno molto importante per Honor, all’insegna degli smartphone pieghevoli (dovrebbe essere presentato almeno un modello entro la fine dell’anno), di tablet di fascia alta, ma anche di dispositivi middle-range (ve ne abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo), oltre che del top di gamma di cui sopra, in programma per il mese di luglio ed equipaggiato probabilmente con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm. Speriamo che anche la partnership con Google venga presto ufficializzata, con tutti i vantaggi che ne conseguirebbero (tra tutte la possibilità di impiegare i GMS).

Di più non si poteva proprio chiedere, soprattutto date le premesse, tutt’altro che rosee. Fino a questo momento la scissione rispetto a Huawei sembra aver dato i risultati sperati: vedremo come proseguirà Honor la sua avventura, e cosa riuscirà a proporre per riprendere il terreno perso per via del ban USA. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.