Sapete quale potrebbe essere il periodo ideale per comprare il Samsung Galaxy S21 al miglior prezzo? Il dispositivo, come un po’ tutti gli smartphone Android (meno gli iPhone, la cui svalutazione è molto più lenta), subirà presto un calo fisiologico del prezzo di vendita. Il portale ‘idealo.it‘ ha svolto una propria analisi a riguardo sulla base dell’andamento dei prezzi dei modelli che hanno preceduto il Samsung Galaxy S21. Il costo ufficiale dei tre modelli è di 879, 1079 e 1279 euro rispettivamente, cifre tutt’altro che abbordabili per molte tasche.

Il modello base è sceso già di parecchio (il calo si è fatto registrare dal secondo mese): il prossimo autunno, e quindi a distanza di circa 9 mesi dal lancio, potrete portarvelo a casa con un taglio sul prezzo pari al 30,2%. Dal quarto mese, infatti, il calo si stabilizza, ed i prezzi scendono con minore velocità. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S21 Plus, la svalutazione appare meno importante durante questo primo periodo, ma la curva potrebbe iniziare a scendere intorno al -30,9% al quinto mese (per giugno): dopo di che, il prezzo continuerà a scendere, ma di poco. Quanto al Samsung Galaxy S21 Ultra, è bastato un mese affinché il prezzo scendesse del 18,1%, per arrivare ad un -38,1% al sesto mese (queste sono le previsioni), così da pagarlo intorno agli 800 euro (che è comunque una cifra importante per un top di gamma che resterà in carica solo per altri 6 mesi, se tutto va bene).

In ogni caso, bisogna tenere presente che queste sono previsioni stilate sulla base dell’andamento dei prezzi relativi ai Samsung Galaxy S20: mettete in conto che le cose potrebbero anche andare diversamente, anche se non troppo, per i Samsung Galaxy S21. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.