L’attrice e produttrice Priyanka Chopra Jonas (La Tigre Bianca) e l’attore e cantante Nick Jonas (la serie tv Kingdom) hanno appena annunciato in diretta streaming le nomination degli Oscar 2021, le cinquine della 93esima edizione del premio del cinema più prestigioso al mondo.

Mank è il capofila con 10 nomination

Il responso degli Oscar 2021 dice, abbastanza nettamente, Mank. Il film di David Fincher ha raccolto ben 10 nomination, compreso attore (Oldman), attrice non protagonista (Seyfried), regia e molte categorie tecniche (unica delusione, manca all’appello la sceneggiatura, scritta dal padre del regista John Fincher.

Immediatamente dopo, segue un nutrito drappello con 6 candidature, che comprende Nomadland, Minari, Il Processo Ai Chicago 7, Sound of Metal e Judas and the Black Messiah. A 5 ci sono Una Donna Promettente e Ma Rainey’s Black Bottom. Importante, e in parte insperata, la presenza del cinema italiano. La nota negativa è che non ce l’ha fatta, ma ormai era quasi certo, Sophia Loren come protagonista di La Vita Davanti A Sé. In compenso c’è la candidatura della canzone di quel film, interpretata da Laura Pausini, che l’ha scritta insieme a Niccolò Agliardi e Diane Warren, già vincitrice del Golden Globe. E poi sono giunte due nomination per il Pinocchio di Matteo Garrone, ai costumi di Massimo Cantini Parrini e al Trucco e Acconciatura di Mark Coulier, Dalia Colli, Francesco Pegoretti. Non ce l’ha fatta invece tra i documentari Notturno di Gianfranco Rosi, che era nella shortlist.

Conferme, sorprese, delusioni

Non è un risultato di immediata lettura quello delle nomination degli Oscar 2021, nel senso che molte delle 10 candidature di Mank potrebbero faticare a tradursi in una statuetta. Perché accanto al film di Fincher emergono agli Oscar 2021 una serie di candidati molti accreditati. Su tutti, sicuramente, Nomadland di Chloé Zhao, che ha collezionato nomination di grande rilievo, per le quali, pare il favorito (anche se da qui al 25 aprile le carte potrebbero cambiare significativamente). Per ora Nomadland è il più gettonato come miglior film, e anche per la regia Chloé Zhao è in predicato di ottenere una statuetta storica, perché sarebbe la seconda ottenuta da una donna dopo quella di Kathryn Bigelow nel 2010. In questa categoria rilevante anche la candidatura dell’esordiente Emerald Fennell, non si erano mai viste due registe contemporaneamente in nomination. Nella regia la sorpresa è la mancata presenza di Aaron Sorkin: il suo Il Processo Dei Chicago 7, andato tutto sommato bene, ha però mancato alcuni appuntamenti importanti (ma c’è la candidatura personale per la sceneggiatura).

Candidature per gli attori degli Oscar 2021: qui nessuna vera sorpresa. tra i protagonisti maschili è il nome di Chadwick Boseman quello quasi certo, per una vittoria postuma con Ma Rainey’s Black Bottom. Meno facile da prevedere la vincitrice della categoria per la migliore protagonista. Nella quale ci sono due elementi statistici da sottolineare: Viola Davis è da oggi l’interprete di colore con più nomination della storia agli Oscar, 4. Ed è solo la seconda volta che due donne – l’altra è Andra Day per The United States vs. Billie Holiday – competono nella stessa categoria (accadde nel 1973 con Cecily Tyson candidata per Sounder e Diana Ross per Lady Sings the Blues).

In quanto a candidature inedite, da segnalare agli Oscar 2021 che Riz Ahmed di Sound Of Metal è il primo interprete musulmano, e Steven Yeun di Minari il primo asiatico-americano, a ottenere la candidatura nella categoria dei migliori attori. A testimoniare quanto il principio dell’inclusività sia ormai una realtà per l’Academy. Tutto da pronostico anche per i non protagonisti, a parte l’assenza, giustificabile, proprio di Chadwick Boseman per Da 5 Bloods, cui è stato preferito il Paul Raci di Sound Of Metal. Qui c’è anche Sacha Baron Cohen per Il Processo Ai Chicago 7 (mentre invece non compare tra i protagonisti per il suo Borat, col quale però incamera una nomination personale per la sceneggiatura non originale). Tra i risultati fuori dell’ordinario, per concludere, ci piace segnalare quello conseguito da uno dei film più belli di questi ultimi mesi, Collective di Alexander Nanau, un documentario la cui fattura rende quasi impossibile fare una distinzione tra realtà e finzione. E infatti ha avuto la nomination sia come miglior documentario che come film internazionale, per la Romania.

Ora l’appuntamento è con la cerimonia del 25 aprile, che si svolgerà contemporaneamente in vari luoghi, compreso il consueto Dolby Theatre di Los Angeles, con la consegna delle statuette, prevista in presenza.

Ecco tutte le nomination delle 23 categorie degli Oscar 2021.

Miglior Film

Nomadland di Chloé Zhao

Mank di David Fincher

Il Processo Ai Chicago 7 di Aaron Sorkin

Una Donna Promettente di Emerald Fennell

Judas and the Black Messiah di Shaka King

The Father di Florian Zeller

Minari di Lee Isaac Chung

Sound of Metal di Darius Marder



Attrice protagonista

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces Of A Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Una Donna Promettente

Attore protagonista

Riz Ahmed, Sound Of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Attrice non protagonista

Olivia Colman, The Father

Glenn Close, Elegia Americana

Amanda Seyfried, Mank

Youn Yuh-Jung, Minari

Maria Bakalova, Borat – Seguito Di Film Cinema

Attore non protagonista

Leslie Odom Jr, One Night In Miami

Sacha Baron Cohen, Il Processo Ai Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah

Paul Raci, Sound Of Metal

LaKeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Regista

Chloé Zhao, Nomadland

Emerald Fennell, Una Donna Promettente

David Fincher, Mank

Lee Isaac, Chung Minari

Thomas Vinterberg, Un Altro Giro

Sceneggiatura originale

Aaron Sorkin, Il Processo Ai Chicago 7

Emerald Fennell, Una Donna Promettente

Lee Isaac Chung, Minari

Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance, Sound Of Metal

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, Kenneth Lucas, Judas and the Black Messiah

Sceneggiatura non originale

Chloé Zhao, Nomadland

Kemp Powers, One Night In Miami

Christopher Hampton, Florian Zeller, The Father

Sacha Baron Cohen, Peter Baynham, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Nina Pedrad, Erica Rivinoja, Dan Swimer, Borat – Seguito Di Film Cinema

Ramin Bahrani, La Tigre Bianca

Film internazionale

Un Altro Giro di Thomas Vinterberg (Danimarca)

Better Days di Jayro Bustamante (Guatemala)

Quo Vadis, Aida? di Jasmila Žbanić (Bosnia-Erzegovina)

Collective di Alexander Nanau (Romania)

The Man Who Sold His Skin di Kaouther Ben Hania (Tunisia)

Film d’animazione

Onward – Oltre La Magia di Dan Scalon

Over the Moon – Il Fantastico Mondo Di Lunaria di Glen Keane e John Kahrs

Soul di Pete Docter

Wolfwalkers – Il popolo Dei Lupi di Tomm Moore e Ross Stewart

Shaun, Vita Da Pecora: Farmageddon – Il Film di Will Becher e Richard Phelan

Fotografia

Joshua James Richards, Nomadland

Erik Messerschmidt, Mank

Dariusz Wolski, Notizie Dal Mondo

Phedon Papamichael, Il Processo Ai Chicago 7

Sean Bobbitt, Judas and the Black Messiah

Scenografia

Jan Pascale e Donald Graham Burt, Mank

David Crank e Elizabeth Keenan, Notizie Dal Mondo

Mark Ricker, Karen O’Hara e Diana Staughton, Ma Rainey’s Black Bottom

Nathan Crowley e Kathy Lucas, Tenet

Peter Francis, The Father

Montaggio

Alan Baumgarten, Il Processo Ai Chicago 7

Yorgos Lamprinos, The Father

Mikkel E. G. Nielsen, Sound Of Metal

Frédéric Thoraval, Una Donna Promettente

Chloé Zhao, Nomadland

Costumi

Ann Roth, Ma Rainey’s Black Bottom

Alexandra Byrne, Emma

Trish Summerville, Mank

Bina Daigeler, Mulan

Massimo Cantini Parrini, Pinocchio

Colonna sonora

James Newton Howard, Notizie Dal Mondo

Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste, Soul

Trent Reznor, Atticus Ross, Mank

Emile Mosseri, Minari

Terence Blanchard, Da 5 Bloods

Canzone

Speak Now, Leslie Odom, Jr. e Sam Ashworth, One Night In Miami

Io sì, Laura Pausini, Niccolò Agliardi e Diane Warren, La Vita Davanti A Sé

Fight for You, H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas, Judas and the Black Messiah

Húsavík, Savan Kotecha, Rickard Göransson and Fat Max Gsus, Eurovision Song Contest: La Storia Dei Fire Saga

Hear My Voice, Daniel Pemberton e Celeste, Il Processo Ai Chicago 7

Effetti speciali

Andrew Jackson, Andrew Lockley, Scott R. Fisher, Mike Chambers, Tenet

Matt Kasmir, Chris Lawrence, Dave Watkins, Max Solomon, The Midnight Sky

Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury, Steve Ingram, Mulan

Matt Sloan, Love And Monsters

George Bell, The One and Only Ivan

Sonoro

John Pritchett, Mike Prestwood Smith, William Miller, Oliver Tarney, Michael Fentum, Notizie Dal Mondo

Phillip Bladh, Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés, Carolina Santana, Sound Of Metal

Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance, Drew Kunin, Mank

Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker, Vince Caro, Soul

Odin Benitez, Jason King, Christian P. Minkler, Michael Minkler, Jeff Sawyer, Greyhound

Trucco e acconciatura

Matiki Anoff, Mia Neal e Larry M. Cherry, Ma Rainey’s Black Bottom

Eryn Krueger Mekash, Patricia Dehaney, Matthew Mungle, Elegia Americana

Mark Coulier, Dalia Colli, Francesco Pegoretti, Pinocchio

Marese Langan, Emma

Gigi Williams, Kimberly Spiteri, Mank

Documentario

Collective di Alexander Nanau

Time di Garrett Bradley

Crip Camp: A Disability Revolution di Nicole Newnham e James Lebrecht

My Octopus Teacher di Pippa Ehrlich e James Reed

The Mole Agent di Maite Alberdi

Cortometraggio

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Cortometraggio documentario

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Cortometraggio d’animazione

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People