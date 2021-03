Un vero e proprio giallo circonda la procedura di prenotazione vaccino Covid in Campania dal weekend appena concluso. La mancata ricezione del codice OTP a seguito dell’adesione alla campagna non si è sbloccata ancora per un numero importante di over 70, ossia i destinatari della nuova fascia per la quale dovrebbero partire ben presto le somministrazioni.

La cronistoria dei problemi con l’operazione di prenotazione vaccino Covid è la seguente: sabato mattina, dal canale Facebook ufficiale del governatore De Luca è giunta comunicazione del via alla prenotazione del vaccino appunto, per gli over 70. La piattaforma è andata immediatamente in tilt con grossi rallentamenti ma, cosa ancora più grave, davvero in pochi sono riusciti ad ottenere il codice di verifica OTP al termine della registrazione della propria adesione. Da allora e nonostante l’attesa di quasi 48 ore, la situazione resta invariata per molti cittadini.

Nelle FAQ della piattaforma Soresa adibita proprio alla procedura si legge che, nonostante i disguidi tecnici, la prenotazione vaccino Covid Campania risulta essere andata a buon fine anche senza la ricezione del codice OTP di conferma (necessario per la verifica del numero di cellulare sul quale sarà avviato l’SMS per la convocazione). Ad ogni modo, proprio le stringhe potrebbero ancora giungere, nonostante siano passati anche due giorni dalla richiesta. Nel caso in cui arrivino via messaggio, queste dovranno essere inserite in piattaforma, ad un nuovo accesso, subito dopo l’inserimento del codice fiscale e del numero di tessera sanitaria.

Nel caso in cui i problemi con il codice OTP della piattaforma di prenotazione vaccino Covid siano insormontabili, l’unico consiglio utile per gli over 70 sarà quello di rivolgersi al proprio medico di base e comunicare comunque la propria volontà di aderire alla campagna.