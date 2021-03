La vittoria del Napoli di Gattuso contro il Milan consegna, praticamente, lo scudetto nella mani dell’Inter. La capolista vola verso il titolo con i rossoneri che da ieri sera in poi devono guardarsi alle spalle per difendere la postazione Champions. Nella corsa per accedere alla principale competizione europea per club ritorna prepotentemente mister Rino Gattuso.

L’allenatore del Napoli ha messo in campo al meglio la squadra. Gli uomini di Gattuso sono stati padroni del gioco e del campo. Ed hanno finalmente saputo ben capitalizzare due vantaggi: le defezioni del Milan privo di Ibra e tanti altri talenti; il fardello dell’Europa League che ha visto i rossoneri impegnati contro lo United.

Nel momento in cui sono venuti meno gli alibi e le scuse, Gattuso ha dimostrato di esser all’altezza della situazione. E di saper utilizzare bene un organico che , ne sono profondamente convinto, era e resta da Scudetto. In questa stagione così anomala ed una Juventus non più dominante ben altro ruolo avrebbero dovuto recitare piuttosto che inseguire in modo affannoso la zona Champions.

Il Napoli ha vanificato le sue possibilità tricolori al cospetto di formazioni decisamente inferiori per potenziale tecnico. Quanto sono dolorosi i punti persi contro Torino, Spezia, Sassuolo, Genova. Punti che avrebbe collocato il Napoli in scia all’Inter di Antonio Conte per la volata scudetto. In poco più di un mese il Napoli aveva fallito tutti i target stagionali: Super Coppa, Coppa Italia ed Europa League.

La responsabilità di questo fallimento di prospettiva è principalmente di Gattuso. Il Presidente De Laurentiis ha pagato gli stipendi e difeso ufficialmente il tecnico salvo, giustamente, sospendere il rinnovo contrattuale e guardarsi intorno ove la situazione fosse malauguratamente precipitata. Il direttore Giuntoli ha allestito un organico competitivo in questo contesto pandemico che rende tutto anomale sconvogendo le gerarchie.

Sfumato il sogno Scudetto, mai dichiarato dalla società, tocca a Gattuso condurre il Napoli al traguardo della Champions che della stagione è l’intento dichiarato del Presidente De Laurentiis. L’impresa richiede continuità ed applicazione. Da oggi in poi sarà vietato sbagliare : nella prossima sequenza di gare contro Roma, Crotone, Juventus, Sampdoria, Inter e Lazio si deciderà il destino del Napoli e quello di Gattuso