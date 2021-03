Non finisce con una semplice denuncia l’attacco di Maria de Filippi e della sua redazione a Pietro delle Piane reo di aver parlato di quanto è successo a Temptation Island con Antonella Elia parlando di “recita di un copione”. Proprio su quelle dichiarazioni e le relative polemiche, la produzione ha deciso di attaccare frontalmente il sedicente attore mettendolo alle strette e cercando di proteggere l’autenticità del programma e non solo.

Dopo le dichiarazioni che Pietro delle Piane ha fatto ieri sera a Live Non è la d’Urso nel salotto, la società di Maria de Filippi ha preso subito le distanze da quanto è stato detto annunciando la querela e non solo:

”È uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma “Temptation Island”. La Fascino PGT informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa… Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”.

Dopo la frecciatina a Barbara d’Urso, con la quale evidentemente non corre buon sangue ormai da tempo, ecco che la produzione ha pubblicato una serie di video inediti relativi proprio alla permanenza di Pietro delle Piane a Temptation Island. Proprio in questi video, postati sui social, si sente l’attore assicurarsi del silenzio della sua single riguardo al loro bacio lontano da occhi indiscreti e poi, non contento, la prega di contattarlo su Instagram una volta fuori in modo tale da potersi scambiare il numero. Questo quindi faceva parte sempre del famoso copione oppure no? Al grido di “PER RECITAZIONE O PER AMORE DI VERITÀ!!!!!??!! “, la produzione ha pubblicato questi video: