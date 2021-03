Si intitola Una Storia Al Presente il personale omaggio di Dodi Battaglia a Stefano D’Orazio, disponibile da oggi in digitale e già presente nella speciale edizione in vinile 45 giri.

Di omaggi a Stefano D’Orazio in questo momento se ne parla tanto. Al Festival di Sanremo 2021 avrebbero dovuto omaggiarlo nel corso della serata finale della kermesse canora ma il pensiero da dedicare a Stefano D’Orazio – presente in scaletta – è stato poi cancellato in corso d’opera. Si parlava di mancanza di tempo.

La vedova D’Orazio, Tiziana Giardoni, ha preso parte alla puntata di Live – Non è La D’Urso di domenica 14 marzo. Ha raccontato gli ultimi giorni di Stefano e il profondo amore che li legava, delusa dal mancato omaggio al musicista dei Pooh da parte del Festival della Canzone Italiana.



Oggi arriva in digitale Una Storia Al Presente, l’omaggio di Dodi Battaglia a Stefano D’Orazio, un amico prima che un collega nei Pooh, un compagno di vita che ha lasciato questo mondo lo scorso novembre.

In un album particolarmente significativo per il percorso da solista di Dodi Battaglia non poteva mancare un omaggio a Stefano D’Orazio, un modo per ricordare l’amico che per decenni è stato sul palco insieme a lui.

Da oggi è disponibile anche il video ufficiale di Una Storia Al Presente, diretto da Mimmo Fuggiano e Riccardo Franchetti, realizzato nel Teatro Comunale Alice Zeppilli di Pieve di Cento (Bologna).

Una Storia Al Presente si apre con il racconto dell’arrivo ad un concerto, uno dei tanti che Dodi e Stefano hanno condiviso fin dal settembre del 1971. Protagonisti del video poi diventano i fan commossi che hanno dato l’ultimo saluto a Stefano D’Orazio, in Piazza del Popolo a Roma, nel giorno dei suoi funerali lo scorso 9 novembre, alla presenza dei Pooh e degli affetti più cari di Stefano D’Orazio.

“Non esiste fine che ci limita”, canta Dodi nel brano, “Un concetto in cui credo fermamente. Un sentimento importante come quello per Stefano rimane nel mio cuore e nel mio quotidiano come un marchio impossibile da cancellare“, racconta Battaglia.

Una Storia Al Presente anticipa il nuovo album in uscita in primavera.