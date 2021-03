Doppia puntata di Màkari su Rai1 dove l’esordio della fiction con Claudio Gioè è fissato per questa sera con il seguito già domani, 16 marzo, sempre dalle 21.30. Ancora una volta toccherà al pubblico fare i conti con questa sorta di maratona che così porterà in avanti subito il nastro delle indagini del nostro giornalista, Saverio Lamanna, di ritorno in Sicilia dopo che il suo lavoro e la sua carriera a Roma hanno subito una battuta d’arresto, non senza fango.

Appassionato, riflessivo e soprattutto intuitivo, Saverio Lamanna ha alle spalle un passato lavorativo gratificante e di successo e dopo una gavetta come giornalista, a Roma è diventato portavoce di un influente uomo politico al governo ma qualcosa va storto e non solo perde il lavoro ma anche la credibilità e questo lo spinge a tornare in Sicilia. Il giornalista decide di snobbare la richiesta del padre di raggiungerlo a Palermo optando così per la casa delle vacanze, Màkari. Lì le storie da raccontare non mancano di certo e lui, con la voglia di diventare uno scrittore, è pronto a seguire una serie di strani omicidi che stuzzicano la sua curiosità.

Nella prima puntata di Màkari dal titolo “I colpevoli sono matti”, Saverio Lamanna si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Màkari, per riflettere sui propri errori e, invece, inaugura una nuova vita. Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello (Domenico Centamore) e incontra una ragazza, Suleima (Ester Pantano). Ma saranno soprattutto la vicenda di un bambino, morto in circostanze tutt’altro che chiare, e il dramma di un operaio che ha perso il posto, a fargli scoprire la sua più autentica vocazione, quella di scrittore. Cosa scoprirà con il suo fiuto?

Ecco il promo della prima puntata:

La seconda puntata di Màkari andrà in onda onda già domani, 15 marzo, con La regola dello svantaggio in cui Saverio si ritrova a dover accettare un lavoro come guida per un tour enogastronomico per rimpinguare un po’ le sue finanze e così parte con un pulmino insieme a Piccionello, alla volta di varie e tipiche località siciliane rendendosi conto che nella comitiva c’è qualcosa di strano, ma cosa? A complicare le cose ecco spuntare un altro omicidio.