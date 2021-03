Non possiamo parlare di un vero e proprio down, giusto premetterlo, ma al contempo non vanno neppure sottovalutati i problemi Wind denunciati da diversi utenti oggi 15 marzo. Una questione che, a differenza di quanto riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, si focalizza prevalentemente sui rallentamenti della connessione via fibra. Ho provato ad analizzare le lamentele più nello specifico e, almeno per ora, il problema pare essere focalizzato su Napoli secondo quanto raccolto.

I dettagli su rallentamenti e problemi Wind oggi 15 marzo

La questione è di facile lettura, nonostante gli utenti stiano facendo enorme fatica nel mettersi in contatto con l’assistenza. Fondamentalmente, non stiamo fronteggiando il classico disservizio con sospensione momentanea della rete, ma più semplicemente alcuni fastidiosi rallentamenti e problemi Wind che appaiono fortemente geolocalizzati oggi 15 marzo. Dunque, fare previsioni in questo momento appare molto complicato, ma al contempo la storia recente di questo brand ci insegna che lato fibra le problematiche vengono gestite con celerità.

Staremo a vedere se già nel pomeriggio riusciremo ad ottenere segnali sotto questo punto di vista, ma è chiaro che tra DaD e smart working, siano possibili disservizi con reti intasate in questo particolare momento storico. Considerazione che va al di là dei problemi Wind e dei rallentamenti che alcuni, soprattutto in Campania, da un paio di giorni stanno riscontrando con l’operatore in questione. Resta il fatto che, allo stato attuale, sia impossibile individuare correlazioni specifiche con gli eventi.

A voi come vanno le cose? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, sperando che i problemi Wind riguardanti i rallentamenti di cui tanto si parla quest’oggi possano rientrare nel più breve tempo possibile. Soprattutto in considerazione dell’utilizzo della rete fibra in determinate aree con scuola in presenza stoppata.