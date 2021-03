Il backstage dei Grammy 2021 ha regalato anche un’inedita reunion di Taylor Swift e Harry Styles: per la prima volta dopo anni dalla fine della loro relazione, i due cantanti sono stati avvistati in pubblico insieme, mentre scambiavano due chiacchiere dietro le quinte della cerimonia degli Oscar della musica, che domenica 14 marzo ha visto entrambi vincitori.

Taylor Swift e Harry Styles hanno vissuto una breve ma controversa storia d’amore durata pochi mesi, tra l’ottobre 2012 e il gennaio 2013: sul chiacchieratissimo flirt tra i due sono stati sprecati fiumi d’inchiostro e non solo da parte dei tabloid. Si è sempre pensato, a torto o a ragione, che diversi brani composti dai due cantautori dopo la rottura fossero dedicati a quella storia: in particolare, Style, dall’album 1989 della Swift rilasciato nel 2014, sarebbe dedicato al quasi omonimo ex, viceversa Perfect dei One Direction (2015) e Two Ghosts del (2017) sarebbero stati scritti da Styles pensando alla popstar del Tennessee.

A quasi un decennio da quella storia Taylor Swift e Harry Styles si sono ritrovati ai Grammy 2021, entrambi in gara ed entrambi premiati: lei ha vinto nella categoria Album dell’Anno con il best seller Folklore, mentre lui ha conquistato il suo primo Grammy in carriera nella categoria Miglior Performance Solista Pop con la canzone Watermelon Sugar (qui la lista dei premiati).

Dietro le quinte, Taylor Swift e Harry Styles sono apparsi sorridenti e distesi mentre scambiavano due chiacchiere al tavolo di lei: le immagini che li immortalano hanno riportato i fan indietro di qualche anno, quando la coppia era rincorsa dai paparazzi, ma stavolta a fare notizia è una reunion tra due ex in piena serenità. D’altronde, oltre ad essere passati 8 anni dalla rottura, entrambi ora sono felicemente impegnati: la Swift frequenta da due anni l’attore Joe Alwyn (prossimamente nella serie tv tratta dal romanzo Parlarne tra Amici di Sally Rooney), mentre Styles è in coppia con l’attrice Olivia Wilde.

Su Twitter i fan della coppia hanno riportato in auge la crasi Haylor e sottolineato come Taylor Swift e Harry Styles si siano alzati ad applaudire a vicenda le rispettive premiazioni.

TATUATEMI IN FACCIA QUESTA APPROVAZIONE DI TAYLOR SWIFT NEI CONFRONTI DI HARRY STYLES

VI AMO



