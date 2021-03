Abbiamo indicazioni incoraggianti e positive, questo lunedì, per tutti coloro che hanno effettuato un ordine su MediaWorld lo scorso 12 marzo a proposito della disponibilità PS5. Nello specifico, se da un lato è vero che ad alcuni la transazione sia stata annullata, come vi abbiamo riportato con un altro articolo a tema, occorre riportare anche l’esperienza diretta che il sottoscritto ha maturato all’interno dello store. Al momento, infatti, tutto sembra essere andato per il verso giusto, ma aspettiamo ancora un pochino prima di cantare vittoria.

Era reale la disponibilità PS5 su MediaWorld il 12 marzo

Provando ad accedere alla mia area utente su MediaWorld, in particolare nella sezione dedicata agli ordini, ho notato che il sistema abbia confermato il pagamento effettuato tre giorni fa. Dunque, la transazione è andata a buon fine, forse complice il fatto che abbia utilizzato PayPal. Del resto, questo è da sempre il metodo di pagamento più rapido ed in grado di gestire al meglio situazioni di questo tipo. Nonostante il sovraccarico dei server che ha messo seriamente a rischio la disponibilità PS5 venerdì scorso.

Tutto questo per dire cose? In primis, la consegna della console è prevista entro il 24 marzo. Dunque, tempi di attesa non brevissimi, ma al contempo neppure così lunghi, se consideriamo il fatto che si parli di un prodotto introvabile. Dunque, finora nessuna comunicazione che mette in discussione l’esito felice dell’ordine, a testimonianza del fatto che la disponibilità PS5 fosse reale. Nonostante in passato qualche store abbia fatto emergere sospetti in questi casi, ora abbiamo la prova concreta che la vendita sia stata autentica.

Inutile dire che, in caso di disponibilità PS5 su MediaWorld o all’interno di altri store nei prossimi giorni, non esiteremo a fornirvi aggiornamenti in tempo reale. A voi come è andata? Fateci sapere con un commento.