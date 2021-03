Dopo lo spavento dovuto alle notizie sul ricovero d’urgenza spunta la prima foto di Gianni Morandi con medici e infermieri. Il cantante si trova ancora ricoverato ma le sue condizioni sono definite “soddisfacenti” dal bollettino dell’ospedale.

Il ricovero

Nella giornata di giovedì Gianni Morandi si è ustionato gravemente – i medici parlano di ustioni di terzo grado – mentre stava bruciando sterpaglie presso la sua abitazione alle porte di Bologna. L’artista è scivolato verso le fiamme ma è riuscito a mettersi subito in salvo. In un primo momento è stato trasportato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna per poi essere trasferito al centro specializzato di Cesena, l’ospedale Bufalini.

Per il cantante si sono scatenati i messaggi di solidarietà sui canali social, specialmente dal momento in cui Gianni Morandi ha interrotto la pubblicazione dei post per ovvi motivi. Tuttavia nelle ultime ore è spuntata una foto in cui vediamo Gianni Morandi con medici e infermieri.

La foto di Gianni Morandi con medici e infermieri

La foto che mostra Gianni Morandi con medici e infermieri è stata scattata poche ore dopo l’arrivo del cantante all’Ospedale Maggiore di Bologna. Una volta appresa la notizia del necessario trasferimento al Bufalini di Cesena l’artista si è voluto offrire per uno scatto insieme al personale medico prima di cambiare struttura.

Il personale è sorridente e anche il cantante, seppur con un’espressione lievemente sofferente, si presenta in forma nonostante la gravità delle ustioni.

Il bollettino medico da Cesena

Dal Bufalini di Cesena è stata diffusa una nota sul bollettino medico di Gianni Morandi. La nota è stata riportata dai principali quotidiani nazionali:

“Le condizioni cliniche generali di Gianni Morandi sono soddisfacenti e il suo decorso clinico è regolare. Prosegue la normale evoluzione delle aree ustionate che continuano ad essere sottoposte ai trattamenti medici necessari”.

Il cantante di Canzoni Stonate sta bene. La foto di Gianni Morandi con medici e infermieri ha tranquillizzato i fan che ormai si aspettano aggiornamenti diretti dall’artista attraverso i canali social, uno spazio in cui il cantante è solito dialogare con il suo pubblico.