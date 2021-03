“Amici per sempre“: così si sono salutati Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti, dopo la messa in onda dell’episodio di Grey’s Anatomy 17×07 lo scorso 11 marzo su ABC.

ATTENZIONE SPOILER!

La premierà di metà stagione in onda negli Stati Uniti ha decretato infatti la fine della collaborazione tra Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti, perlomeno in scena, con l’addio al personaggio di Andrew DeLuca: al termine di un crossover con lo spin off Station 19, nel settimo episodio di Grey’s Anatomy 17 lo specializzando italoamericano è morto a causa delle ferite riportate durante l’inseguimento di Opal, la donna colpevole di tratta di esseri umani il cui caso aveva determinato un crollo emotivo nel giovane De Luca.

Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti si sono incontrati per la prima volta nella dodicesima stagione di Grey’s Anatomy, quando lo specializzando è entrato a far parte del cast come volto regolare: i loro personaggi hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata però soltanto una stagione e finita sotto il peso della differenza tra le diverse esperienze di vita dei due, nonostante il medico sia stato il primo a cui Meredith ha detto “ti amo” dopo la morte di Derek.

Il rapporto tra Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti è sempre sembrato di grande intesa anche fuori scena: sono numerosi video dal backstage che li ritraggono insieme mentre giocano e si divertono tra un ciak e l’altro. E questa amicizia è testimoniata anche dalle parole con cui si sono salutati dopo la messa in onda dell’episodio della morte di De Luca.

Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti si sono scambiati saluti affettuosi sui social con uno scatto che li ritrae insieme sulla spiaggia, location in cui sono ambientati i sogni di Meredith incosciente per il Covid. La protagonista di Grey’s Anatomy si è complimentata col collega italo-canadese per la sua professionalità su un set massacrante come quello di Grey’s Anatomy, che produce in media 22 episodi a stagione a ritmi di lavoro intensissimi. E ha concluso il suo messaggio in italiano con una promessa d’amicizia eterna: “Bravo Giacomo. Ci mancherai. Grazie per esserti presentato ed essere stato il professionista consumato ogni volta che sei entrato sul set. Grey’s è una master class in pazienza e nel dover essere presente, non importa quanto monotono possa essere. Tu l’hai superata Ora puoi divertirti e applicare tutta quella abilità!! Sono emozionata per il tuo futuro… e ricorda che vino e pasta con me ne faranno sempre parte!! Tuo amico per sempre“.

L’amicizia tra Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti traspare anche dal post d’addio di quest’ultimo, che ha ringraziato la co-star per averlo messo a suo agio in quest’esperienza e ha ribadito il legame che li lega: “Anche se la nostra amicizia sarà eterna, questo viaggio con te è stato incredibile e mi mancherà profondamente condividere lo schermo con te. Scavando in profondità nelle scene, combattendo per la verità, vedendo quanto ci tieni al tuo personaggio e allo spettacolo dopo tutti questi anni. È stato un onore. Deluca e Meredith non si vedranno più, ma Giacomo ed Ellen avranno molto più tempo per la pasta e il vino adesso. Ben detto. Grazie per aver reso questa esperienza così memorabile“. Anche Gianniotti, romano cresciuto a Toronto, ha concluso il suo post in italiano con un “Grazie Grazie Grazie” e l’hashtag #amicipersempre.

Gianniotti, dopo aver interpretato la morte del suo personaggio, è passato dietro la macchina da presa per dirigere un episodio di questa diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, che potrebbe essere l’ultima della serie.